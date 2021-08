Muore dopo una caduta, aperta un’inchiesta 

Lo spettacolo che si è presentato davanti agli occhi degli investigatori della Squadra volante era impietoso: disordine ovunque, un tanfo insopportabile, rifiuti organici per terra e un cadavere. Quello della proprietaria di casa Maria Tronci, 81 anni, sposata, il marito novantenne presente nell’abitazione e a sua volta stordito e confuso per quanto accaduto. Era sabato scorso, vigilia di Ferragosto: in pochi minuti l’appartamento in via Lungiana si è riempito di investigatori, che al termine di un primo sopralluogo hanno avvertito il pubblico ministero Andrea Vacca, magistrato di turno, e avviato le indagini per capire davanti a cosa ci si potesse trovare: morte naturale, dunque provocata da un malore o qualche altro infortunio, oppure violenta, cioè un delitto?

L’inchiesta

Al momento pare si tenda a escludere l’ipotesi di un intervento esterno, però l’inchiesta procede per omicidio colposo contro ignoti: l’intenzione degli inquirenti infatti è capire se la macchina dei soccorsi sia stata avviata tempestivamente e sia intervenuta nel modo corretto, perché al termine di una prima sommaria ricostruzione dei fatti la Polizia avrebbe comunicato alla Procura che il giorno precedente qualcuno aveva chiamato il centralino del 118 per chiedere aiuto ma nessuno sarebbe accorso nell’edificio a ridosso di viale Monastir. In ogni caso le prime risposte alle domande arriveranno dall’autopsia, ritenuta necessaria dal pm per chiarire le cause del decesso. Questa mattina al Palazzo di giustizia l’incarico sarà affidato al medico legale Roberto Demontis, che subito dopo si trasferirà al Policlinico universitario di Monserrato per eseguire l’esame necroscopico. I risultati orienteranno i successivi approfondimenti giudiziari.

La telefonata

L’anziana donna in base a quanto appurato sinora sarebbe rimasta vittima di una caduta accidentale già il 13 agosto, frangente nel quale era partita la chiamata con la richiesta di aiuto. Alla telefonata qualcuno avrebbe risposto spiegando che i soccorritori difficilmente avrebbero potuto spostarsi per un incidente di quel tipo. Due giorni dopo, la pensionata è morta. Da qui il dubbio del pm: c’è un nesso tra il “no” all’intervento e la morte? E perché in ogni caso il 118 non è andato? Resta da considerare anche un altro aspetto, relativo proprio alla chiamata con la richiesta di intervento: il marito della donna è stato aiutato da un vicino, non essendo riuscito a provvedervi da solo, ed è possibile che inizialmente la situazione non sia stata compresa e ritenuta effettivamente grave. Di conseguenza anche la descrizione dell’infortunio e di quel che davvero era avvenuto nell’appartamento potrebbe non essere stata adeguata. Ma solo la relazione medico legale chiarirà se ci sia davvero un mistero e, nel caso, eventuali responsabilità.

