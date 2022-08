Muore dopo l’immersione: è un giallo 

La tragica morte di una turista nel mare dell’Isola dei Cavoli si tinge di giallo. Su l fatto indaga la magistratu ra. Originaria di Desio, residente a Milano, Irene Bolognini, 54 anni, non era di certo una subacquea inesperta. Nel suo palmares, oltre 200 immersioni. Conosceva molto bene il mare e i suoi pericoli. Ieri matt ina è arrivata da Costa Rei dove stava trascorrendo le vacanze assieme al marito, per prendere parte ad una immersione guidata, con un diving autorizzato. Si è immersa insieme ad altri sette sub. Poi è riemersa, ha trovato posto nella barca di appoggio e poco dopo si è sentita male. Una morte apparentemente assurda. Sono arrivati i sanitari del 118, è stato mobilitato anche l’elisoccorso. Tutto purtroppo inutile. Una mattinata finita nel dramma più assoluto fra la disperazione del marito e degli altri sub.

Le indagini

Sul posto anche Massimo Camba, comandante della Guardia costiera di Villasimius che ha avviato le indagini per ricostruire l’accaduto. È seguito un primo rapporto informativo alla Procura della Repubblica. Il pubblico ministero Nicola Giua Marassi ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti e ha disposto l’autopsia affidata al medico legale Roberto Demontis. La sua consulenza dovrebbe chiarire se sulla vicenda sussistano (oppure no), delle responsabilità. La perizia necroscopica è prevista per domani mattina. C’è da stabilire insomma se la morte della turista sia stata provocata da un malore o da altri fattori. Intanto il magistrato ha disposto il sequestro del computer, della bombola e della muta indossata dalla vittima per l’immersione. C’è da credere quindi che alla perizia necroscopica seguiranno anche accertamenti tecnici sul materiale sequestrato.

Ai Cavoli

Il gruppo di sub è arrivato nella prima mattinata nelle acque di Villasimius. Poi le immersioni. Tutto nella norma, Irene Bolognini appena riemersa, ha preso posto nella barca di appoggio dove, improvvisa, si è consumata la tragedia. L’allarme è scattato con telefonate al 118 e alla Capitaneria di porto che si è mossa con una motovedetta della Guardia costiera.