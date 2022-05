Muore avvolto dalle fiamme  

Le stoppie bruciavano ancora nelle campagne di Narbonis, alla periferia di San Nicolò d’Arcidano. Poco distante il corpo senza vita di Bruno Marongiu, pensionato. Una fine atroce per il pensionato morto ieri sera avvolto dalle fiamme mentre stava ripulendo il terreno dalle sterpaglie. Sono stati gli agenti della forestale a ritrovarlo, ora sull’episodio indagano gli agenti della Squadra mobile della Questura di Oristano.

Il dramma

Bruno Marongiu ieri pomeriggio stava ripulendo il suo terreno dalle stoppie. Il classico abbruciamento, fatto chissà quante volte che però ieri sera si è trasformato in una trappola fatale. Presumibilmente il pensionato non è riuscito a controllare il fuoco e, nel tentativo di domare le fiamme, potrebbe aver avuto un malore o essere rimasto intossicato dal fumo. Di fatto è rimasto bloccato nell’incendio e il fuoco lo ha avvolto non lasciandogli scampo.

Il ritrovamento

Sono stati gli agenti del nucleo antincendio del corpo forestale di Fenosu a notare le fiamme e a intervenire per primi nel terreno nella zona di Narbonis. E là in quell’angolo di campagna hanno ritrovato il corpo dell’anziano immobile. Inutili i soccorsi, per il 76enne ormai non c’era più nulla da fare. Non è chiaro se l’uomo abbia avuto un malore o se sia stato intossicato dal fumo acre delle erbacce bruciate e dopo sia rimasto intrappolato nel rogo. Saranno gli accertamenti affidati agli uomini della Squadra mobile di Oristano a fare piena luce sul tragico incidente. Ieri fino a tarda sera, gli agenti insieme ai colleghi della Scientifica stavano effettuando accertamenti e raccogliendo elementi che possono essere utili alle indagini, coordinate dal pubblico ministero Andrea Chelo. Molte risposte su quanto accaduto nelle campagne di Narbonis e sulle cause della morte potranno arrivare dall’esame del medico legale.