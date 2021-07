Municipio, arrivano i soccorsi 

Dopo 8 anni tornano a dare manforte ai dipendenti comunali di Villacidro i giovani del Servizio Civile Universale: sono quattro ragazzi che faranno esperienza presso il Comune fino a luglio 2022.

La formula, che prevede per i giovani un’occupazione settimanale di 25 ore per 430 euro al mese a carico del Servizio civile Universale, offre al Comune la possibilità di tamponare, almeno parzialmente, la cronica carenza di organico, consentendo l’avvio di nuovi progetti e l’affiancamento ai servizi già esistenti.

Chi sono

I quattro giovani che lavoreranno per il Comune di Villacidro sono Carlo Lilliu , 24 anni, selezionato per un progetto incentrato sulle pubbliche relazioni: dall’interfaccia con il pubblico alla comunicazione istituzionale, al sito web. Ilenia Carta, 23 anni e Kristian Spada, 24 anni, per i Servizi sociali: attualmente si occupano delle pratiche per la legge 162 e avranno modo di collaborare ai servizi per anziani, disabili, minori e famiglie, adulti in difficoltà. Oltre ai tre precedenti, villacidresi, c’è Claudia Porcu, 29 anni, di Vallermosa, che sta lavorando ai servizi della biblioteca e successivamente sarà coinvolta nella gestione della “Banca del Sapere Villacidrese” e nel “Dizionario Fondamentale Villacidrese”.

L’assessora

«I progetti – ha spiegato l’assessora alle Politiche giovanili Daniela Deidda - sono stati scritti a 4 mani: dal responsabile del servizio e dall’assessore di riferimento». Deidda ha anche spiegato come mai ci sia voluto così tanto tempo ad arrivare al risultato, se si considera che a Villacidro gli ultimi sei volontari del servizio civile avevano terminato il loro lavoro nel 2015: «Abbiamo iniziato a preparare i progetti nel 2018: oltre un iter che è già di per sé laborioso, ci si è messo di mezzo anche il Covid. Per prima cosa il Comune deve accreditarsi e solo per questo è servito un anno. Poi c'è stata la lunghissima fase di predisposizione dei progetti, per i quali è stato necessario completare anche una parte di formazione e dei quali abbiamo curato la stesura prima della validazione di AnciLombardia e la valutazione del Dipartimento nazionale per le politiche giovanili, presso la Presidenza del consiglio dei Ministri».



