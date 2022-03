«Mungitrici invendute e costi alle stelle: è una crisi durissima» 

Una crisi inaspettata per Agrotecno, una delle poche realtà sarde ad alta specializzazione nell’assistenza e nella costruzione di mungitrici e attrezzature zootecniche. Fino allo scorso anno il fatturato era in costante crescita, con diverse commesse anche dalla penisola, in particolare da Sicilia, Calabria e Toscana: «Fino a dicembre lavoravamo anche il sabato per far fronte agli ordini. Una squadra stava tutta la settimana fuori dalla Sardegna per dedicarsi alla consegna e alla manutenzione dei nostri prodotti, ora siamo fermi».

«Impossibile in questa situazione andare avanti – commenta amareggiato il giovane imprenditore di Dolianova – senza ordini si va in perdita. Ho il dovere di tutelare l’azienda e i miei dipendenti». La grande preoccupazione è per i giovani. La stragrande maggioranza dei lavoratori di Agrotecno ha meno di 26 anni: «Anche questa è una scelta – afferma Spano – sono andato a cercarli e li ho formati uno per uno. Sono loro il futuro dell’azienda. I giovani meriterebbero più attenzione e tutela da parte della politica».

All’interno del capannone dell’Agritecno, zona industriale di Donori, la bacheca degli ordini è desolatamente vuota. Da alcune settimane, contrariamente a quanto di solito avviene in questo periodo dell’anno, le chiamate di allevatori e aziende zootecniche arrivano a singhiozzo. Il fatturato aziendale è crollato negli ultimi tre mesi. Motivo che ha costretto il titolare, Simone Spano, a prendere una decisione drastica: da fine febbraio 15 dipendenti su 20 sono in cassa integrazione.

La crisi

«Impossibile in questa situazione andare avanti – commenta amareggiato il giovane imprenditore di Dolianova – senza ordini si va in perdita. Ho il dovere di tutelare l’azienda e i miei dipendenti». La grande preoccupazione è per i giovani. La stragrande maggioranza dei lavoratori di Agrotecno ha meno di 26 anni: «Anche questa è una scelta – afferma Spano – sono andato a cercarli e li ho formati uno per uno. Sono loro il futuro dell’azienda. I giovani meriterebbero più attenzione e tutela da parte della politica».

La specializzazione

Una crisi inaspettata per Agrotecno, una delle poche realtà sarde ad alta specializzazione nell’assistenza e nella costruzione di mungitrici e attrezzature zootecniche. Fino allo scorso anno il fatturato era in costante crescita, con diverse commesse anche dalla penisola, in particolare da Sicilia, Calabria e Toscana: «Fino a dicembre lavoravamo anche il sabato per far fronte agli ordini. Una squadra stava tutta la settimana fuori dalla Sardegna per dedicarsi alla consegna e alla manutenzione dei nostri prodotti, ora siamo fermi».

Non è la prima volta che l’azienda, nata nel 2002, deve affrontare periodi di crisi. Mai però era stata costretta a fermarsi o a ricorrere agli ammortizzatori sociali per i propri dipendenti. Nemmeno la pandemia era riuscita ad intaccare produzione e fatturati, anzi: «Durante gli ultimi due anni abbiamo lavorato tantissimo perché dovevamo assicurare l’assistenza al settore zootecnico, filiera inserita nell’elenco delle attività essenziali. Nessuno si immaginava che sarebbe successo quello a cui stiamo assistendo oggi».

Il calo

Il segnale che qualcosa non andava, Simone Spano lo ha avvertito a gennaio: «La nostra è un’azienda che concentra gran parte della produzione da ottobre fino alla primavera. In estate, quando il latte non si munge più, l’attività cala. Nei mesi autunnali il fatturato ha avuto un incremento del trenta per cento rispetto allo scorso anno. Poi, a gennaio, il primo segno meno con la produzione calata del quaranta per cento. A febbraio e marzo abbiamo perso 100mila euro: la metà dei ricavi medi mensili. Troppo per un’azienda come la nostra». A determinare il crollo l’aumento del costo dell’energia e poi delle materie prime: «Pagavamo 1500 euro al mese per la corrente elettrica, ora siamo arrivati a 3000. Il prezzo del ferro, materia prima fondamentale per costruire le mungitrici, ha subito un forte rialzo, lo stesso è avvenuto per i pezzi di ricambio. Rincari che vanno caricati sul prodotto finale. Ecco perché i clienti hanno smesso di fare ordini».

Il futuro

Ora si guarda al futuro con grande preoccupazione: «Vedo in giro tanta disperazione – dice sconsolato Simone – per fortuna tra noi imprenditori c’è solidarietà. I miei fornitori stanno dimostrando grande comprensione. Lo stesso non avviene da parte delle istituzioni. I nostri politici dovrebbero andare nelle aziende e guardare in faccia imprenditori e lavoratori. Anche se siamo fermi continuiamo a pagare le tasse e le misure di sostegno non si vedono o arrivano con grave ritardo. Perché non pensare in questo momento ad abbattere l’Iva o a sospendere gli oneri fiscali? La gente è disperata. A questo si aggiungono le notizie sulla guerra e sulla crisi economica diffuse in modo martellante dai media. Uscire da questa situazione sarà davvero dura».

© Riproduzione riservata