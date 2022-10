Multe, il raccolto è abbondante 

Dalle pecore che brucano l’erba nelle aiuole dell’anfiteatro comunale alle bruciature di materiali diversi, a volte inquinanti, in pieno centro abitato, dalla violazione del divieto di sosta al disturbo della quiete pubblica notturna per via dei cani che abbaiano alla chiusura anticipata di attività commerciali sulla Costa Verde per abusi vari agli incivili del sacchetto selvaggio. Questo ed altro ancora negli oltre 200 illeciti che la Polizia municipale di Arbus ha punito con multe che vanno da un minimo di 42 a un massimo di 5 mila euro, per un totale di circa 40 mila euro.

I ricorsi

Si tratta, però, di una cifra quasi irraggiungibile che difficilmente finirà per intero nelle casse comunali. Questo perché alcuni dei trasgressori beccati si sono rivolti a un legale per impugnare la sanzione davanti al giudice di pace. «Ho già presentato in Comune le osservazione sul verbale di contestazioni», rivela per esempio Rossano Vacca, titolare di un servizio di ristorazione (vendita di bibite e panini con camioncini ambulanti): «Ho affidato tutto a un legale. Aspettiamo fiduciosi la sentenza. Cinquemila euro sono tanti, per non parlare del rischio di doverne pagare 15 mila, il tanto che la legge prevede in caso di mancato versamento nei tempi previsti». Anche un altro operatore turistico, Luca Dessì, segue la stessa strada: «Una sanzione per aver parcheggiato un auto-negozio ambulante nella mia proprietà. Ci affidiamo nelle mani del giudice».

Costa Verde protagonista

Comunque sia la somma da incassare è importante, quasi raddoppiata rispetto alla cifra riportata in bilancio nello stesso periodo degli anni del Covid-19, considerato anche che gli agenti sono la metà del numero previsto in organico. «La maggior parte dell’attività – ricorda l’agente Giovanni Steri – interessa la Costa Verde. Quest’anno le presenze post pandemia lungo i 47 chilometri del litorale sono quasi triplicate e di conseguenza anche le chiamate e gli interventi quotidiani non sono mancati: non facili perché spesso, per quasi tutto agosto, mi sono trovato da solo. Così anche i miei colleghi. I controlli hanno puntato in particolare sull’edilizia e la trasgressione delle ordinanze di demolizione per costruzioni abusive. La sosta selvaggia ancora una volta è stata la protagonista, come anche gli incivili dei rifiuti e di chi rinuncia alla raccolta differenziata, pur consapevole che si tratta di una violazione».