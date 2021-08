Multe e rimozioni,  guerra ai monopattini «No all’anarchia» 

É guerra contro i monopattini a noleggio, comparsi in città negli ultimi giorni. Dopo l’avvertimento del Comune e le verifiche del caso svolte dai vigili urbani, scattano le prime sanzioni e la rimozione forzata dei mini veicoli elettrici dalle strade quartesi. A scatenare il provvedimento la sosta selvaggia nei marciapiedi e negli spazi riservati ai motocicli, e il fatto che i due operatori abbiano posizionato i monopattini prima ancora di partecipare alla manifestazione d’interesse annunciata dalla Giunta ed essere autorizzati con delibera. «Ingiusto, la nostra intenzione era dare un nuovo servizio alla città», il commento degli operatori multati. «Così si rischia l’anarchia», precisa l’assessora alla Viabilità Barbara Manca, «la sicurezza stradale deve essere garantita e le regole vanno rispettate da tutti».

L’intervento

Le multe sono scattate lunedì sera. Quarantuno euro a monopattino - con rimozione - per la sosta sul marciapiede, 25 per aver occupato gli spazi riservati ai motocicli. «Sanzioni previste dal Codice della strada», sottolinea il capo dei vigili urbani Marco Virdis. Nel mirino due operatori che poco più di una settimana fa hanno posizionato i primi monopattini in diversi punti strategici della città: da viale Colombo a via Brigata Sassari, sino a via San Benedetto e viale Poetto. «Operatori già attivi a Cagliari che di fatto hanno deciso di estendere la loro attività di noleggio anche a Quartu, senza rispettare le regole», sottolinea Virdis. Poi il riferimento alla delibera approvata di recente dalla Giunta che definisce le linee guida della manifestazione d’interesse per individuare gli operatori economici da abilitare per il sevizio di monopattini condivisi all’interno del territorio comunale. «Si sta seguendo il Decreto Semplificazioni che ha demandato alla Giunta la definizione delle regole da seguire per attivare lo sharing mobility», spiega Virdis. «Di conseguenza tutto ciò che avviene fuori da quanto stabilito dall’esecutivo comunale non è corretto», precisa il comandante che aggiunge: «In questa fase, il fatto che alcuni operatori abbiano anticipato l’iniziativa mette a rischio la programmazione e vìola le regole della concorrenza».

La risposta

Una decisione che ha scatenato non poche polemiche. «Stavamo cercando di dare un servizio che ancora a Quartu mancava, investendo tempo e risorse», commenta Simone Di Cesare, delegato di Twiga, società che noleggia i monopattini nella Città metropolitana. «In attesa della manifestazione d’interesse, che andava fatta prima, il Comune ci avrebbe dovuto convocare per partire con l’attività di noleggio in sharing. Sono d’accordo sul rispetto delle leggi, ma far intervenire un carro attrezzi per rimuovere i monopattini mi sembra esagerato». Uno stop che dovrebbe essere momentaneo. «A breve verrà pubblicato l’avviso e tutti potranno partecipare alla manifestazione d’interesse, compresi i due operatori sanzionati», assicura Virdis.

Le regole

Sulla stessa linea l’assessora alla Viabilità: «La Polizia locale ha semplicemente applicato il Codice della strada», commenta Barbara Manca. «Crediamo nella micromobilità elettrica, ma allo stesso tempo», precisa, «dobbiamo tutelare quegli operatori che stanno aspettando il bando per iniziare regolarmente l’attività di sharing, e soprattutto la sicurezza delle nostre strade che - senza regole - rischia di essere compromessa».

