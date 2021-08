Multa per il palco sotto la ruota 

Gatte da pelare a quasi una settimana dal concerto (non autorizzato secondo i pm di Tempio) del rapper olbiese Salmo. Ieri è arrivata la sanzione amministrativa (1.032 euro) per la società proprietaria della ruota panoramica di Olbia. La Guardia Costiera contesta l’uso difforme (dalla concessione) dello spazio demaniale portuale. Detto altrimenti, lo spazio sotto la ruota non può ospitare un palco per eventi musicali e scatta la multa. Non basta, dopo sanzione e accertamenti della Capitaneria di Porto sull’assembramento di migliaia di persone la sera del 13 agosto, è stata avviata una ulteriore verifica preliminare da parte dell’Autorità portuale regionale della Sardegna. In sintesi si può dire questo: viene ipotizzato l’uso improprio dello spazio demaniale concesso per la ruota panoramica (La Maestosa) e quindi saranno riconsiderati i presupposti per la prosecuzione del contratto quadriennale tra la società proprietaria dell’impianto e l’Autorità portuale. Sul tavolo c’è, come ipotesi, la revoca della concessione.

L’assessore parla

E ieri l’assessore comunale Marco Balata ha ribadito quanto affermato nei giorni scorsi: «Il Comune di Olbia non ha autorizzato o patrocinato in alcun modo la manifestazione di tre giorni che si concludeva con la performance del dj Treeplo». Treeplo è il nome utilizzato per annunciare l'esibizione, che, in realtà, si è rivelata essere di Salmo.

Concessione d’oro

Ieri, dagli uffici dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna è trapelato ben poco. Nessuno parla. Il dato certo è che l’ente guidato da Massimo Deiana ha già risposto alla Procura di Tempio: non esistono permessi, autorizzazioni per il concerto. Più in generale, l’Autorità portuale sta verificando la regolarità di altre situazioni, ad esempio l’organizzazione di altre serate musicali sotto la Maestosa. I rappresentanti della società proprietaria della ruota, per ora, non commentano. Alcuni dipendenti sono stati già sentiti dalla Guardia Costiera. Presto sarà convocato in Capitaneria o in Procura anche lo stesso Salmo.

Un rapporto difficile

Il caso Salmo complica ulteriormente i rapporti tra la società dell’imprenditore Kevin Lupetti e l’Autorità portuale regionale. Stando a indiscrezioni, l’ente pubblico insiste per il pagamento di circa 100mila euro di canone concessorio del 2020, nonostante la società abbia subito danni a causa dell'emergenza pandemica e chieda gli sgravi previsti a favore delle imprese.

