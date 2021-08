Multa per il concerto: «Non paghiamo» 

La multa per il concertone non autorizzato di Salmo? Sotto la ruota panoramica, la proprietà della Maestosa (così si chiama l’impianto) non ha dubbi: i 1032 euro non si pagano, anzi la sanzione sarà impugnata subito. La ditta Kevin Lupetti non intende aderire alla versione dei fatti della Capitaneria di Porto e pagando la sanzione amministrativa accetterebbe la ricostruzione degli investigatori incaricati dalla Procura. «Lo avevano detto – spiega il legale dell’azienda, Antonello Desini – non abbiamo nessuna intenzione di fare il capro espiatorio in questa storia e impugniamo la multa. Ci mancherebbe che pagassimo. Adesso abbiamo visto qualche carta in più. Ci contestano l’uso improprio (rispetto al contenuto concessorio) dell’area demaniale, Ma noi non abbiamo organizzato nessun concerto e possiamo anche aggiungere che le persone erano su un’area comunale, non demaniale. E c’è dell’altro. La concessione non vieta di arricchire con la musica l’attrattiva della ruota e questo abbiamo sempre fatto. Se non ci è mai stato contestato nulla, se l’Autorità portuale non ci ha mai richiamati, perché adesso veniamo sanzionati?».

Dal giudice

Quindi il caso ora dovrebbe arrivare presto al Giudice di Pace di Olbia, la storia del concerto del 13 agosto è tutt’altro che finita. La ditta Kevin Lupetti respinge l’intera ricostruzione della Capitaneria. Continua Desini: «Non c’era nessun palco, ma quale palco, erano state posizionate due casse sulla piattaforma della ruota. Da lì viene diffusa la musica e da li Salmo avrebbe dovuto parlare. Se avessimo saputo che avrebbe cantato invece di fare il discorso di protesta, non lo avremmo fatto salire sulla piattaforma. Durante l’esibizione la presenza di forze dell’ordine e di figure istituzionali ci ha tranquillizzato».

La proprietà della ruota panoramica porta in caso davanti al giudice anche per evitare ulteriori pesanti conseguenze. Se dovesse pagare la multa fornirebbe un formidabile argomento per la revoca della concessione demaniale ottenuta per la ruota. Proprio in queste ore sono in corso le verifiche dell’Autorità portuale regionale.

In attesa di Salmo

Nel frattempo la Procura attende il rientro di Salmo a Olbia (il rapper è fuori dalla Sardegna per lavoro) per sentirlo sui fatti del 13 agosto. L’artista sarebbe già stato contattato informalmente dalla polizia giudiziaria. Le sue dichiarazioni sono decisive nell’indagine sul maxi assembramento sotto la ruota panoramica.

