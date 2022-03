Mughina tra traffico e pericoli 

Il rione di Mughina a Nuoro è molto frequentato per i collegamenti dalla città verso l’esterno, anche ora che la galleria è chiusa per lavori. Ma i problemi tra i residenti sono diffusi.

Auto e parcheggi

«I marciapiedi sono tutti da rifare», segnala Pasquale Pintori, 64 anni. «I pochi rimasti integri sono stati distrutti per opere legate a migliorie su luce e acqua. I parcheggi non sono sufficienti e per lo più a pagamento. C’è anche mancanza di illuminazione, in particolare nei pressi dell’anfiteatro». Mario Piras, 71 anni, ex componente del comitato di quartiere, a proposito dell’area vicina alla galleria, è esplicito: «È la parte più trascurata nonostante i lavori. C’è un marciapiede piccolissimo, striminzito, bisogna urgentemente rimediare. L’autobus nella parte più bassa di Mughina passa raramente, per noi il collegamento è fondamentale». Il pensionato fa cenno anche a lavori sospesi nel belvedere: «Il traffico è un problema. La velocità delle auto è pazzesca, si creano molti incidenti». Anche Pintori insiste: «L’area è molto trafficata per via delle attività commerciali, che per fortuna esistono. C’è il mancato controllo da parte dei vigili, alcuni ingressi privati vengono occupati costantemente. Non esiste niente che obblighi i veicoli a rallentare. Si ha paura persino ad attraversare sulle strisce pedonali».

Buche e allagamenti

Piero Ganga, 80 anni, vuol mettere in luce «uno dei problemi principali, la sicurezza stradale: troppe buche e pozzetti che sprofondano. È stata allargata la strada che porta a Monte Jaca, anziché tappare le buche che arrecano danni a veicoli e provocano incidenti, per 15 giorni è stato posizionato un cartello sino a quando un signore non ci è andato sopra, è stato rimesso il segnale ma gli incidenti continuano». Il quartiere, caratterizzato da salite e discese, agevola l’allagamento in alcune abitazioni. «Nell’ottobre 2010 - racconta Pintori - un condominio era stato completamente sommerso dall’acqua. I danni sono stati rilevanti: 13 auto, cantine, garage, muretti. Il Comune è intervenuto di recente, il problema è ridotto ma persiste. I pozzetti per la raccolta dell’acqua necessitano di pulizia costante, il problema idrogeologico sopravvive».