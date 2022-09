Mucca pazza, la colpa è del vaccino? 

Il suo caso è al centro di un’indagine che va avanti da mesi, un fascicolo aperto dalla Procura di Tempio per il reato di lesioni gravissime. Un pool di consulenti nominati dai pm ritiene che vi siano elementi rilevanti per poter stabilire che Maria Franca Nicolli si è ammalata di encefalopatia spongiforme bovina (morbo della mucca pazza) come conseguenza diretta della somministrazione del vaccino anti Covid. Ora, però, l’inchiesta cambia radicalmente, perchè la donna (74 anni, nata a Calangianus) è deceduta di recente in una Rsa. Quindi la conseguenza (tutta da dimostrare) di un mix di vaccini adesso è la morte della donna, non la malattia. Le pm Maria Beatrice Zanotti (ora non più a Tempio) e Ilaria Corbelli (anche lei trasferita ad altra sede) avevano affidato ad un collegio peritale, guidato da una docente universitaria della Sapienza di Roma, il compito di trovare il nesso di causalità tra la somministrazione del vaccino e la patologia. Stando a indiscrezioni le prime risposte, nel senso di una conferma del rapporto causa effetto, sono arrivate. Però ora il quadro è completamente cambiato.

Le decisioni del pm

Il fascicolo sul caso di Maria Francesca Nicolli ora è sul tavolo del procuratore Gregorio Capasso, che dovrà decidere come procedere. Il collegio peritale ha già fornito elementi sui presunti collegamenti tra i vaccini anti Covid e l’encefalopatia spongiforme bovina. Le indagini riguarderebebro anche la fase delle verifiche mediche precedenti alla somministrazione. I familiari della donna, che non hanno mai rilasciato dichiarazioni sulle indagini in corso, ora attendono di conoscere le decisioni dei magistrati. L’inchiesta è iniziata dopo la presentazione di un dettagliato esposto da parte di un familiare stretto di Maria Franca Nicolli. I familiari della donna e il loro legale in questo momento non conoscono lo stato del fascicolo.

Tre inchieste aperte

Il recente decesso avvenuto in una residenza sanitaria assistita porta a tre i casi di morti collegate ai vaccini anti Covid. Due inchieste sono in corso a Tempio, una a Cagliari. I pm cagliaritani si occupano del dramma di Pierpaolo Impagliazzo, maddalenino, morto all’età di 58 anni dopo essere stato vaccinato con Astrazeneca. Il decesso è avvenuto nell’ospedale Brotzu. Impagliazzo era un dipendente civile della Marina Militare, la vaccinazione è avvenuta a La Maddalena.