Mr Fox, da Guspini a Rai 2, via Londra 

Non chiamatelo rapper «io non sono un rapper». Perché Francesco Porcedda 27 anni, in arte Mr Fox, è tutta un’altra cosa. Originario di Guspini emigrato a Londra, è un artista di strada speciale. Nel senso che con la voce riproduce gli strumenti dando vita a qualcosa di unico. Si chiama Beatbox la sua specialità ed è talmente bravo da essere approdato di diritto alla finale, in programma il prossimo 19 luglio, del nuovo show di Rai2 “Dalla strada al palco” presentato da Nek. Il gettone per accedere alla finalissima se lo è guadagnato al termine della seconda puntata andata in onda martedì scorso che ha avuto un grande successo con 1.155.000 spettatori, non certo pochi considerato il periodo estivo. La grinta e lo stile di Mr Fox hanno impressionato non solo il pubblico ma anche i super giudici della puntata che per l’occasione erano Tosca D’Aquino e Paolo Conticini. E come gli altri partecipanti anche Francesco ha potuto raccontare pezzi di vita che lo hanno portato a scegliere piazze e strade per inseguire il sogno della musica.

Partiamo dalla fine. Come è arrivato al programma di Rai 2?

«Tutto è nato un paio di mesi fa quando la produzione di Stand by me, mi chiese se volessi partecipare a un nuovo programma dedicato agli artisti di strada. All’inizio non sapevo esattamente di che cosa si trattasse perché il programma era ancora in costruzione, però mi piaceva l’idea e anche se sono sempre stato un po’ scettico sui talent show, questo mi sembrava genuino e interessante. E sono felice di essere arrivato in finale».

Lei fa una cosa molto particolare come la Beatbox. Come è nata questa passione?

«È nata 15 anni fa, guardando un video su youtube e mi si è aperto un mondo. All’inizio non sapevo cosa stessi facendo, lo facevo quasi per gioco o comunque per tappare buchi di noia, poi ho capito che ci potevo combinare qualcosa».