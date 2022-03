Mozione per la pace, lite in Aula 

Una mozione sulla guerra in Ucraina fa scoppiare l’ennesima polemica nell’aula del Consiglio comunale di Serramanna. Nel giorno in cui è iniziata l’invasione delle truppe di Mosca, l’assemblea avrebbe dovuto occuparsi del delicato caso di Ponti Nou, la strada chiusa per rischio crolli. All’ultimo momento però il gruppo di minoranza Più Serramanna ha proposto di aggiungere all’agenda dei lavori il dibattito sul conflitto: proposta respinta che ha poi condotto al ritiro del documento. «Sarebbe stato un gesto simbolico, che avrebbe potuto portare un messaggio di solidarietà e pace da parte del nostro Comune», rimarca Gigi Piano promotore dell’ordine del giorno sul conflitto in corso, poi ritirato. Questione di regolamenti: le norme dell’Aula – hanno sostenuto dai banchi della maggioranza – non prevedono l’inserimento di ordini del giorno last minute. Regola che nel recente passato è stata applicata a parti invertite.

Il caso

«Durante l’ultima seduta è stata presentata un’integrazione all’ordine del giorno in cui si chiedeva di esporci come amministrazione sulla guerra in atto in Ucraina», riferisce la maggioranza sulla pagina facebook Serramanna Migliore.

«Come amministrazione riteniamo necessario fin da ora dimostrare vicinanza al popolo ucraino e al popolo russo per il terribile momento storico che stanno vivendo in modo diretto», è la precisazione del gruppo di maggioranza che torna a quanto avvenuto in Aula.

Le tensioni