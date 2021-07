Mozione Lega,  in Consiglio è caccia ai franchi tiratori 

Si litiga ancora nel centrodestra. Accuse reciproche sono volate per capire chi mercoledì ha fatto mancare i voti per l’approvazione a maggioranza assoluta, quindi con almeno 31 voti, di una delle sei mozioni della Lega sulla Giustizia giusta. Sulla separazione delle carriere dei magistrati, dopo la richiesta di ricorso al voto segreto arrivata da Gianfranco Ganau (Pd), si sono espressi positivamente “solo” in 30.

I consensi mancati

«E sarebbero stati 29», ha fatto notare un esponente della maggioranza, «se non avesse votato sì un consigliere del centrosinistra». A parte questo, è la voce rimbalzata ieri nei corridoi del palazzo del Consiglio, «ci sono stati due franchi tiratori». Nomi non se ne fanno, ma la sensazione è che si sia trattato di un regolamento di conti interno dopo giorni di scontri e divisioni sulle proposte di legge da portare in Aula. Di tutto questo si è discusso ieri mattina, prima della ripresa dei lavori del Consiglio regionale, durante una capigruppo di maggioranza piuttosto tesa. È qui che i presidenti dei gruppi si sono guardati con sospetto.

L’iter incompleto

La seduta è cominciata con quasi due ore di ritardo ma prima delle 14 l’Assemblea aveva fatto in tempo a dare il via libera (a maggioranza assoluta) alle altre tre mozioni sul referendum. E ora la situazione è questa: le sei mozioni su altrettanti quesiti referendari sono passate, ma una è “zoppa” perché non è stata raggiunta la maggioranza assoluta, condizione necessaria per portare la richiesta del Consiglio regionale della Sardegna dinanzi alla Corte di Cassazione. Quindi, almeno per ora, l’Assemblea sarda non sarà determinante per la richiesta del referendum sulla Giustizia giusta: secondo l’articolo 75 della Costituzione i Consigli che chiedono il referendum devono essere cinque, e per ora hanno fatto bene i compiti solo la Lombardia e la Sicilia. La Lega potrebbe anche ripresentare la mozione “sfortunata”, ma per fare questo sarebbe necessario un accordo tra quasi tutte le forze del Consiglio molto difficile da trovare. Comunque, già martedì la maggioranza s’impegnerà a trovare una soluzione.

Il caso Fratelli d’Italia

Sulle tre mozioni discusse ieri, per la prima volta nel Consiglio sardo sono stati rappresentati gli equilibri del Parlamento dove Fratelli d’Italia è all’opposizione: i consiglieri regionali di FdI hanno seguito, infatti, gli indirizzi nazionali del partito astenendosi sui quesiti relativi all’abolizione della legge Severino e ai limiti della custodia cautelare. Su quest’ultima mozione, però, uno dei tre membri del gruppo - Antonio Mundula – ha votato per l’approvazione.

Cocco convoca la sesta

Attriti non solo sul referendum. Ancora una volta l’Aula ha rinviato la discussione di tre proposte di legge all’ordine del giorno. Quella sulla caccia (prima firma Andrea Piras della Lega), il testo unificato sull’energia (relatore Piero Maieli del Psd’Az) e la proposta dei Riformatori sul comparto ippico. L’odg è saltato perché manca un’intesa in maggioranza sui testi. La prossima settimana, intanto, dovrebbe approdare in commissione la proposta di legge omnibus comprendente misure economiche per ristorare i danni dei roghi. Per mercoledì, invece, il vicepresidente della commissione Sanità Daniele Cocco (LeU) ha convocato il parlamentino: all’ordine del giorno l’audizione dell’assessore Mario Nieddu sul Covid e soprattutto l’elezione del presidente della sesta dopo la decadenza di Domenico Gallus (Psd’Az).

