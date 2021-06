Movida sì, ma senza eccessi 

21

l’orario

oltre il quale non è possibile vendere alcolici da asporto, come ha stabilito un’ordinanza del sindaco

C’è chi, da dietro un bancone, ha venduto bottiglie di alcol dopo le 21 e chi ha consumato vodka e birra in giro per le strade della Marina e di Castello, ben distante dalle aree concesse a pub e locali notturni. Non sono mancate le segnalazioni alle forze dell’ordine di assembramenti e schiamazzi, ma anche per la musica ad alto volume. Il secondo weekend in zona bianca va però in archivio con un bilancio migliore rispetto al primo. Ci sono state sanzioni e interventi, ma la presenza delle pattuglie e degli uomini della Municipale, della Polizia, dei Carabinieri e della Guardia di Finanza ha evitato situazioni particolarmente gravi come accaduto una settimana prima. L’appello del sindaco, Paolo Truzzu, e del prefetto Gianfranco Tomao, è stato ascoltato dalle migliaia di giovani e meno giovani quantomeno davanti ai tanti agenti, carabinieri e finanzieri in giro per le zone della movida.

La prevenzione

Oltre a un lavoro di prevenzione e di polizia, le forze dell’ordine hanno lavorato anche per la pulizia. Al posto del “pugno duro”, davanti ad alcune situazioni particolari, gli agenti hanno per esempio preferito il dialogo convincendo alcuni ragazzi a ripulire quanto buttato sotto una panchina o nelle aiuole. Così non sono mancati i casi di giovanissimi che hanno raccolto bottiglie di ventro e bicchieri di plastica, portandoli via o depositandoli nei bidoni e nei cestini. E nei servizi disposti dal questore Paolo Rossi, dalle indicazioni emerse dal vertice in prefettura, ci sono state molte identificazioni. Un segnale per far sapere ai ragazzi presenti alla Marina, a Villanova, a Stampace e a Castello – un po’ meno al Poetto – che i controlli c’erano.

Le irregolarità

Da venerdì a domenica non si sono registrati episodi di violenza particolarmente gravi. Certo qualche momento di tensione tra gruppetti di giovanissimi c’è stato, ma le situazioni non sono degenerate in pestaggi o risse. Alla fine ci sono stati una decina di sanzioni a chi consumava alcolici in giro per la città oltre l’orario consentito, bevendo in strada o nelle pizze del centro. Identificati anche dei minorenni: i verbali verranno consegnati ai genitori dei ragazzini. Irregolarità anche in alcune attività commerciali, in particolare in mini-market pronti a vendere bottiglie di alcol a tutte le ore. «Quanto accade il fine settimana è un problema di ordine pubblico e la Polizia locale da sola non basta», aveva evidenziato il sindaco dopo il caos della settimana precedente. E l’attuazione di un piano con più forze dell’ordine presenti nelle zone della movida sembra aver avuto i primi risultati sperati.

