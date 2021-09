Movida selvaggia, appello al Papa 

«Santità, ci rivolgiamo a Lei e invochiamo il suo alto magistero per salvare i sagrati delle chiese dalla degradante trasfigurazione in luoghi di bagordi notturni autorizzati dal Comune di Cagliari». Scrive così, Enrico Marras, l’infaticabile e agguerrito presidente del comitato “Rumore no Grazie” che cerca altre strade, oltre quelle più tradizionali di Procura, Tar e via discorrendo, per tentare di fermare le notti brave e la movida più turbolenta nei rioni storici della città. Marina e Stampace in testa.

I templi

Scomoda, questa volta Enrico Marras, addirittura il Pontefice. E sfodera l’arma dei templi sacri (piazza Santo Sepolcro della Marina e e Sant’Anna di Stampace) delle chiese e le loro scalinate troppo spesso sfruttate per ospitare i gruppi chiassosi e spesso brilli della gioventù cagliaritana nottambula. Che –aveva spiegato più volte Marras ma avevano anche denunciato autonomamente i residenti dei due rioni non iscritti all’associazione –mette in grossa difficoltà con gli schiamazzi e le urla fino alle tre, quattro del mattino, il riposo di chi abita nella parte vecchia della città.

«Con deferenza e umiltà perché nessuno al mondo, come Lei, implora incessantemente il rispetto per i più deboli della terra: i bambini, i malati, gli anziani, le donne in maternità, i lavoratori … Senza mai dimenticare di ammonire che il rispetto per gli esseri umani mai va disgiunto dal rispetto del creato, culla delle nostre vite, la cui integrità è messa sempre più in pericolo dall’avidità e dalla bramosia di accumulo di ricchezza di grandi e piccoli spregiudicati affaristi», scrive Marras a Papa Francesco.

«Da anni la nostra città è preda di questi mali anche a causa di un inquinamento acustico ambientale che avvilisce la vita quotidiana dei residenti ed è causa di malattie gravi e invalidanti e di morte prematura come ammoniscono l’Oms e l’Agenzia europea dell’ ambiente. Basti considerare, Santità, che nei quartieri richiamati sono stati certificati livelli di rumore notturno (sopra i 70 decibel) vietati persino nelle aree industriali di giorno. L’obbligo perentorio di un Piano di risanamento acustico, che data dal 2012, è a tutt’oggi irresponsabilmente disatteso da Comune e Regione».

La Costituzione

La gravità del fenomeno è tale «che il Comune – ricorda il presidente di Rumore no Grazie – è stato condannato per disastro ambientale da rumore e per violazione dell’articolo 32 della Costituzione e quindi per violazione del “diritto alla salute come fondamentale diritto dell’individuo” (sentenza Tar del gennaio 2015). Ma questa severa sentenza, mai applicata, non ha fermato gli amministratori civici che hanno continuato ad aggravare le condizioni ambientali della città e a funestare la vita dei più deboli in nome degli affari e della movida».

La denuncia

Il Comitato puntualizza: «Mai e poi mai avremmo immaginato che anche luoghi cari alla cristianità sarebbero stati degradati a squallidi mangifici, non si può usare altro termine visto il contesto di sacralità e di storicità che contraddistinguono questi luoghi. Ci riferiamo ad alcuni sagrati delle chiese, dove tutti i palmi di terra disponibili vengono strappati ai bambini e alle famiglie, per essere “piantumati” di tavoli, sedie e ombrelloni per bagordare sino all’alba nell’indifferenza della sacralità dei contesti e del rispetto dovuto ai residenti. Con grave pericolo dell’inasprimento della diffusione del Covid come è puntualmente avvenuto. In particolare portiamo alla Sua attenzione il caso, e non è l’unico, della chiesa del Santo Sepolcro nel cuore del centro storico. Il suo sagrato, tra l’altro di proprietà della chiesa, ormai non esiste più, allestito com’è per bisbocce notturne che tanta sofferenza arrecano alle famiglie con bambini e anziani.

