Movida, regole senza controlli 

Le ordinanze contro la malamovida ? «Benissimo, ma poi però devono essere garantiti i controlli». Vietato il vetro da asporto dalle 22 in poi, al bando il karaoke e stop alla musica nei bar dalle due di notte. Sono tutte normative in vigore nell’estate algherese 2021, ma non sempre vengono rispettate. La birra bevuta per strada, dopo le dieci di sera, infatti, potrebbe costare una multa salata. In teoria, solo sulla carta. Perché poi non c’è nessuno che controlla.

Le regole

Il sindaco nel giugno scorso ha firmato l’ordinanza che vieta di consumare bevande alcoliche da asporto, in vetro o lattina, proprio per evitare che gli incivili deturpino strade e piazze con i resti delle bevute serali. Sempre valida, invece, la vecchia norma datata 2013 che impone ai titolari dei bar di spegnere i decibel dopo le due di notte. Il karaoke, ancora, è assolutamente vietato a ogni ora del giorno e della notte. «Misure giuste e appropriate – commenta Massimo Cadeddu, presidente cittadino di Confcommercio - che però, paradossalmente, rischiano di essere controproducenti se non vengono accompagnate da un sistema sanzionatorio e di controllo adeguati, senza il quale si potrebbero creare anche situazioni di concorrenza sleale tra operatori virtuosi e altri che lo sono meno». Il dito puntato sugli H24, i distributori di bibite e snack che erogano non-stop bottigliette di vetro o lattine, senza vigilanza.

I furbi

Ma non solo. A fronte di molti gestori che seguono ligi le regole, per fortuna la maggior parte, ci sono alcuni che invece ignorano le ordinanze sindacali, forse perché non le conoscono o, semplicemente, perché conviene farlo. La polizia locale, tra l’altro, conclude il suo servizio in città alle nove di sera, dopodiché il centro e il lungomare diventano terra di nessuno. Il risultato è che chi distribuisce le birrette da asporto, si riempie la cassa di contanti, mentre chi osserva le direttive del sindaco si sente preso in giro. «Tanto vale – conclude Cadeddu – affidarsi al buon senso e alla professionalità degli operatori del settore e della loro clientela, piuttosto che vietare comportamenti per i quali non si hanno certezze circa la tempestività degli interventi, peraltro difficili in un contesto come quello algherese».

