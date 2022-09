Movida, la notte spegne la musica 

Alle lamentele dei cittadini che d’estate una notte sì e l’altra pure chiamano in Questura per far abbassare i decibel, il Comune con l’assessora alle Attività produttive Rossana Fozzi risponde ricordando un’ordinanza sulla musica dentro e fuori i locali firmata dodici anni fa dalla sindaca Angela Nonnis. Una delle tante ordinanze fatte e dimenticate ma che l’esponente dell’esecutivo ha rispolverato. «È compito preciso dell’amministrazione comunale intervenire per contemperare le necessità degli operatori nel periodo estivo e le ragioni dei cittadini che hanno diritto a una certa ora di poter riposare» commenta.

L’ordinanza

Il provvedimento in vigore da luglio al 31 settembre divide il territorio in tre zone: l’area interna al centro urbano, quella esterna e infine Torregrande. Zona interna, sostanzialmente il centro non solamente quello storico ma le vie circostanti dove si concentra il maggior numero dei bar e dei locali con la musica di «intrattenimento ma dove è severamente vietato ballare». Dalla domenica al giovedì per tutto questo mese è consentita la diffusione di musica fino a mezzanotte, venerdì e sabato si chiude all’una del giorno dopo. Nelle strade e nelle piazze all’esterno del centro l’ordinanza è valida fino al 20 settembre. Da domenica a giovedì il silenzio scatta all’una, venerdì e sabato un’ora più tardi. Torregrande, tanto mare di giorno e altrettante proteste di notte, un classico di tutte le estati. Fino al 30 nei locali (chioschi compresi ma non la discoteca che fa storia a sé) dalla domenica al giovedì la musica è consentita fino all’una, venerdì e sabato alle 2.30. «Ovviamente non a ruota libera» precisa Rossana Fozzi.

Le norme

Intanto occorre l’autorizzazione del Comune e la taratura degli impianti fatta da un tecnico competente in acustica per garantire il corretto impatto sonoro. Importante: il fatto che il locale allieti la serata con musica anche dal vivo non l’autorizza, dice l’ordinanza, ad aumentare i prezzi delle consumazioni neppure a tavolino e far pagare il biglietto d’ingresso. Per chi sbaglia, multe salate e se insiste la chiusura per alcuni giorni. Il problema è il controllo. «I nostri vigili urbani smontano alle 20, oltre è straordinario. Saranno presenti compatibilmente con il carico delle manifestazioni della Madonna del Rimedio, Santa Croce e tante altre serate inserite nel “Settembre oristanese”. La prossima estate ricorderemo per tempo i doveri e faremo di più per farli rispettare, nell’interesse di tutti», conclude Rossana Fozzi.