Movida in centro o al mare? 

40

Per cento

è il guadagno perso da alcuni operatori dopo che sono iniziati i lavori di rifacimento dei marciapiedi in alcune strade del centro

Il centro con piazza Roma, Eleonora e via Dritta non è più l’ombelico estivo della città. La torre di Mariano quest’anno dovrà vedersela con la torre costiera di Torregrande dove ogni fine settimana da qui a quasi tutto agosto l’estate si incendierà di piccoli- grandi spettacoli, tanta musica, grandi piatti e vini stellati. Da qui le proteste ferme ma garbate di quelli del centro .

L’assessore

«Questa contrapposizione fra Torregrande e la città che ogni estate puntualmente ritorna non la capisco, intanto bisogna considerare che gli esercizi commerciali di Torregrande lavorano due mesi all’anno, quelli cittadini tutto l’anno con la punta massima della Sartiglia. Detto questo la città potrà beneficiare ogni martedì sera-notte dello Shopping sotto le stelle ( interamente organizzato e finanziariamente sostenuto da Confcommercio) da oggi fino a agosto, la mostra di Contini in programma dal 17 luglio e che andrà avanti fino a dicembre, della serata di Dromos con Noa e delle manifestazioni del Settembre oristanese. Non mi sembra cosa di poco conto», commenta l’assessore al Turismo Massimiliano Sanna che anticipa alcune variazioni rispetto alle scorse stagioni.

Il centro

In primis tutte le strade del centro città resteranno aperte al traffico; non sarà chiuso neppure un fazzoletto di suolo pubblico: strade aperte e negozi spalancati. «Finalmente, non c’era motivo di chiuderle. Sugli spettacoli niente da obiettare: l’estate è mare e Torregrande merita attenzione quanto la città» sostiene Sandro Ginesu, giochi e tabacchi in via Mazzini. «Molto bene, perfettamente d’accordo a condizione che sia garantita l’apertura dei negozi» dice Daniele Addis del “Nostress cafè”! di via Mazzini. «I problemi sono diversi - commentano in via Figoli, ristorante da Simon de Sid - per quanto riguarda la nostra via ad esempio, i lavori per sistemare i marciapiedi: era proprio necessario aprire il cantiere d’estate? Ho perso il 40 per cento del fatturato e non mi sta bene. Lavori fuori tempo e lentissimi, tutto documentato. Apertura al traffico? Favorevole, Spettacoli? Purché buoni». Giampiero Casula, dalla pizzeria “La Grotta” in via Diego Contini: «Ero e sono profondamente contrario alla chiusura al traffico, il fatto che si siano ricreduti mi fa piacere. La chiusura non porta niente alla città e alle attività commerciali escluso il carro attrezzi. Con Torregrande non esiste rivalità, certo nelle scelte è fondamentale l’equilibrio». Massimiliano Sanna precisa: «Occorre anche dire che il cartellone di Torregrande nasce dalla collaborazione tra Comune e il Centro commerciale naturale».

Infine Beninto Mura, articoli da regalo “La Corallina” in via Dritta: «Intanto cominciamo a riattivare la fontana».

