Movida del sabato sera: due risse  

Purtroppo l’appello del sindaco non è arrivato a tutti. Sabato sera, il consueto abuso di alcol tra i giovanissimi è culminato in due risse, che hanno rovinato un altro fine settimana. Molti ragazzini ubriachi, quasi tutti minorenni, hanno affollato i giardini di viale Repubblica: unica nota positiva è che non ci sono stati danneggiamenti a proprietà pubbliche e private.

Non si sono ripetuti per fortuna i gravi episodi di abbandono dei rifiuti come era avvenuto nello scorso fine settimana ai giardini pubblici, quando tante bottiglie di vetro erano state spaccate e buttate via, accompagnate da cartacce e rimasugli di cibo consumato nella strada. Pochi bivacchi. Sabato tanti giovani hanno preferito consumare regolarmente nei tanti tavolini all’aperto sistemati dai commercianti di Oristano.

Rifiuti

«Questa volta non si sono verificati episodi di vandalismo e di degrado – spiega Fabio Fresu responsabile di Oristano della società Formula Ambiente che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti – a fronte di un’affluenza importante dei cittadini che finalmente hanno potuto occupare gli spazi pubblici. Ovviamente confidiamo nel buon senso di tutti. Abbiamo ripulito il centro ritirando quantità rilevanti di rifiuti delle attività commerciali. Oggi completeremo la pulizia della città, in quanto il servizio domenicale è ridotto»

Le risse

L’unico episodio che ha preoccupato le forze dell’ordine è avvenuto in via Ciutadella de Menorca, dove due gruppi di persone, provenienti dai paesi vicini, hanno dato vita ad alcune risse, dopo aver alzato un po’ troppo il gomito. Due giovani, rimasti leggermente feriti, sono stati medicati dall’equipe medica di un’ambulanza del 118.

Le forze dell’ordine

«Ci sono state alcune criticità dovute all'alcool che sono state tenute sotto controllo dalle nostre squadre volanti e dalle altre forze dell’ordine – conferma il questore Giuseppe Giardina – Alcune persone sono state identificate e su di loro sono in corso accertamenti, è probabile che ci saranno delle conseguenze. Purtroppo, sui modelli comportamentali dello “sballo” non si incide più di tanto con le forze di polizia». Come ha ricordato anche di recente il comandante provinciale dei carabinieri, il colonnello Erasmo Fontana: i giovani stanno subendo più degli altri questa pandemia e non vanno criminalizzati. Dopo un anno di “reclusione”, con le scuole in didattica a distanza, per questi ragazzi ci vuole tanta comprensione.

Il sindaco

Le cose sono sicuramente andate molto meglio rispetto alla scorsa settimana – osserva il sindaco Andrea Lutzu - perché in generale i ragazzi hanno risposto. Purtroppo, non posso negare che in alcuni casi si sono avuti dei problemi, legati come sempre all'alcol. Ma lo scorso sabato ci sono stati problemi quasi dappertutto mentre in questo fine settimana, decisamente no. È stato bello vedere tante persone nei locali e in giro a godersi la città in una giornata primaverile. E mi sembra che la maggior parte delle attività si sia organizzata nel rispetto delle regole».

