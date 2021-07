Mottarone, l’indagine si allarga 

Verbania. Si estende anche alla Leitner, al suo management e a una serie di tecnici tra cui chi ha eseguito la testa fusa della fune che si è spezzata, l'indagine della Procura di Verbania sulla tragedia del Mottarone in cui lo scorso 23 maggio sono morte 14 persone e solo un bimbo è sopravvissuto.

La svolta

A poco più di un mese dall'incidente in cui è precipitata la cabina numero 3, arriva una nuova mossa, non inaspettata, degli inquirenti. Nel registro degli indagati ai nomi di Luigi Nerini, titolare delle Ferrovie del Mottarone, di Enrico Perocchio, dipendente del gruppo altoatesino e direttore di esercizio, e di Gabriele Tadini, capo servizio della funivia e l'unico ad essere ai domiciliari, ne sono stati aggiunti altri undici: si va dalla dalla stessa società che gestisce l'impianto di risalita alla multinazionale del settore addetta alla sua manutenzione con Anton Seeber, presidente del consiglio d'amministrazione, e Martin Leitner, consigliere delegato. E poi, sempre di Leitner, Peter Rabanser, dirigente responsabile del Customer Service e delegato per l'ambiente e la sicurezza relativa agli impianti a fune, e Rino Fanetti, colui che il «22 novembre 2016 ha eseguito la testa fusa della fune traente superiore della cabina 3» di cui ora rimangono solo le lamiere.

Difesa e accusa

L'elenco degli indagati comprende anche i tecnici delle aziende super specializzate che, in subappalto, si sono occupate dei controlli. Infine, si contano anche Fabrizio Pezzolo, rappresentante legale della Rvs, incaricata della «manutenzione delle centraline idrauliche» e il suo dipendente Davide Marchetto. Le nuove iscrizioni sono state messe nero su bianco dal procuratore Olimpia Bossi e dal pm Laura Carrera in una istanza con cui hanno chiesto al gip Elena Ceriotti di estendere a tutti l'incidente probatorio per accertare le cause della tragedia. Nell'istanza, su cui dovrà decidere nelle prossime ore il gip, i pm non solo contestano un ulteriore reato, ossia attentato alla sicurezza dei trasporti - gli altri sono la rimozione o omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro aggravata dal disastro, omicidio plurimo colposo, lesioni colpose gravissime e solo per Tadini pure il falso.

RIPRODUZIONE RISERVATA