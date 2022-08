Motorizzazione lumaca, monta la protesta  

Brutta storia di burocrazia e disservizi. Una goccia nel mare dei problemi che da anni affliggono la motorizzazione civile cagliaritana e più in generale quella sarda. «È una situazione a dir poco scandalosa», sbotta Denise Carrus, titolare di un'agenzia automobilistica e segretaria provinciale dell’Unasca, l’Unione nazionale di autoscuole e studi consulenza automobilistica. «I tempi d’attesa sono insopportabili, ogni agenzia può consegnare cinque pratiche per categoria e già questo condiziona pesantemente il nostro lavoro. Atri problemi? Gli orari di apertura degli sportelli e i soli due giorni di accesso: il martedì e il mercoledì. Spesso è anche inutile presentarsi alle 4 del mattino per mettersi in fila e sperare di riuscire a tornare a casa con i risultati». Insomma, un vero disastro. In parte affrontato con il potenziamento dell’organico negli uffici e dunque negli sportelli della motorizzazione civile ma non per questo in grado di mettere fine ai disagi che si ripetono da troppo tempo.

«Purtroppo me l’avevano sequestrata mentre andavo a lavoro a Sant’Antioco e tramite un’agenzia automobilistica abbiano fatto la domanda. Sto ancora aspettando una risposta», racconta la docente. Dalla Francia, in 48 ore, mi è stata mandata via mail tutta la documentazione necessaria che attestasse la validità della mia patente, anche questa consegnata alla motorizzazione. Peccato che io oggi, e dallo scorso settembre, non posso guidare». Leone oggi ripartirà per il suo Paese. Lo farà senza la sua patente . «È un servizio pubblico, devono fare il loro dovere. Non lo stanno facendo, alla motorizzazione. Tanto meno hanno risposto alle nostre Pec».

La vergogna sta per compiere un anno. Lo festeggerà, e con lei la vittima del ritardo, un’insegnante francese, Magali Leone, che dal settembre del 2021 aspetta inutilmente la conversione della patente sequestrata dai carabinieri, finita in prefettura e poi consegnata alla motorizzazione appunto per la sua trasformazione in documento di guida italiano.

La rabbia

I disservizi

Gli autotrasportatori

La Cna-Fita Sardegna da anni ha intrapreso «una dura battaglia contro le inefficienze e i sovraccosti derivanti dalle carenze organizzative dell’Umc», e ancora una volta denuncia «la ridotta operatività della motorizzazione e i disagi che gli utenti subiscono nell’erogazione di un servizio pubblico essenziale». Tra questi la revisioni dei mezzi pesanti. «Oggi una revisione viene prenotata per ottobre 2023, dopo ben 14 mesi. Una follia», taglia corto Valentina Codonesu, responsabile regionale della Cna-Fita. «Nel frattempo il mezzo transita con un permesso provvisorio, e gli autotrasportatori sono costretti ad accollarsi i rischi della sicurezza stradale di un mezzo di fatto non revisionato, ma non per loro volontà. Molti di loro, per evitare potenziali problemi, cercano di prenotare nelle officine private autorizzate, dove una revisione costa quattro volte tanto quella dell’Umc». Una media di 200 euro a fronte dei 50 della Motorizzazione. «Ma che arrivano a 500 se contiamo che l’azienda deve far spostare il mezzo in altra città, pagando autista, costi di esercizio e fermo macchina».

I rischi

Una beffa, oltre al danno economico. Anche perché già da tempo le prenotazioni nelle officine private hanno cominciato a slittare di di almeno due mesi. L'alternativa è fermare il mezzo per non rischiare. Per gli autotrasportatori che in questi mesi hanno dovuto fronteggiare anche i problemi legati al caro-gasolio, sono tempi difficili. «È una condizione inaccettabile, su cui chiediamo al ministero dei Trasporti un intervento risolutivo e non più procrastinabile», conclude Codonesu.

