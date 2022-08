Moto d’acqua, che passione! Ma Zignoli avverte: siate rispettosi 

È una delle attrazioni che diverte tantissimo e attira l’attenzione di chiunque sia al mare: la moto d’acqua è uno dei mezzi nautici più apprezzati per svagarsi tra onde e paesaggi marini.

Le regole

Come ogni mezzo di trasporto va guidato con le dovute cautele e nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Simone Zignoli il noto motoviaggiatore protagonista nella trasmissione “Le Iene” con i suoi reportages sociali di aiuto ai più deboli, attraverso la moto-terapia, è uno specialista dell’acquabike. Proprio lui che ha intrapreso il giro della Sardegna in 7 tappe a scopo benefico, a bordo di un vero bolide dell’acqua, con tanto di serie televisiva dedicata dal titolo “The Mark of Adventure”, sostenuta dall’Hub Destination Yamaha Motor, racconta tutto quello che c’è da sapere in merito. «Per poterle guidare ci vuole una patente nautica entro le 12 miglia, sebbene io sia dell’idea che, come per le moto da strada, sia necessaria una patente specifica: rispetto a una imbarcazione i tempi di guida e di reazione sono molto diversi».

L’iter

Si inizia dunque con la maggiore età, salvo deleghe e licenze per gli atleti che intraprendono la carriera sportiva, la patente – d’obbligo dal 2005 – si prende nel giro di 2 mesi attraverso scuole specifiche, con costi che variano tra i 300 e gli 800 euro. «Si naviga a una distanza di almeno 500 metri dalla riva ed è vietato entrare nelle aree marine protette», spiega Zignoli, comasco che vive ormai in Sardegna dal 2020 in stretta collaborazione con l’Hub Yamaha che ha sede a Ulia de Pedra, di fronte alla Maddalena. «È il nostro quartier generale per le attività con moto d’acqua, gommoni, bike e mezzi a 4 ruote. Da settembre saremo operativi in progetti legati al survival e all’avventura in stretta simbiosi col territorio della meravigliosa Gallura e dell’entroterra sardo».