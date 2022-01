Moto contro auto, ragazzo gravissimo 

L’auto è uscita da via Tasso e il conducente della moto, proveniente da via Pascoli, non ha potuto evitare lo scontro: nel terribile schianto ha avuto la peggio un sedicenne, accompagnato d’urgenza al pronto soccorso Brotzu per una serie di traumi. Ha anche perso conoscenza e al suo arrivo in ospedale è stato subito portato in sala operatoria. Le sue condizioni sono molto serie e i medici, impegnati nell’intervento chirurgico concluso di notte, non si sono sbilanciati, mantenendo la prognosi riservata. Familiari e amici stanno vivendo momenti di grande apprensione e ogni pensiero è rivolto al giovane ricoverato in ospedale.

Il boato

Chi ha assistito all’incidente ieri sera verso le 18,30 ha temuto il peggio. Lo scontro tra l’auto e lo scooter è stato terribile e il giovane sul mezzo a due ruote è finito rovinosamente a terra, dopo aver sbattuto contro la vettura. Il casco gli ha salvato la vita ma le ferite e le lesioni riportate sono ritenute molto serie. Il ragazzo ha anche perso conoscenza. I soccorritori del 118, arrivati subito dopo le numerose segnalazioni arrivate alla centrale operativa, si sono occupati di lui per poi adagiarlo sull’ambulanza per la corsa al Brotzu. In tanti hanno sentito il boato dello schianto e in pochi istanti la zona attorno a piazza Michelangelo si è riempita di curiosi e di persone preoccupate per quanto successo. Sotto choc e lievemente ferito anche il conducente dell’auto.

I rilievi

Lo scenario dell’incidente e i rilievi effettuati dagli agenti della Municipale hanno fornito una prima ricostruzione su quanto accaduto. All’origine dell’incidente ci sarebbero una precedenza non data ma anche l’alta velocità. Inevitabilmente ha avuto la peggio il sedicenne in sella alla moto. Le eventuali responsabilità verranno ora valutate con attenzione dagli specialisti della sezione infortunistica della Polizia locale. I due mezzi sono stati sequestrati. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la moto che, per i danni riportati, ha anche perso del carburante e si temeva potesse svilupparsi un incendio. E mentre le verifiche degli uomini, coordinati dal comandante Guido Calzia, proseguiranno sentendo eventuali testimoni e recuperando le immagini di qualche telecamera presente nella zona, tutte le attenzioni sono per le condizioni del sedicenne nella speranza che dal Brotzu arrivino presto notizie incoraggianti.