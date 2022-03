Mossa e Othoca, tecnici di qualità 

Sino a non molto tempo fa si parlava di “Industriali” e “Mossa”. Erano le scuole che sfornavano per la città e la provincia periti industriali ed elettrotecnici, geometri, ragionieri e periti aziendali, ma ora hanno cambiato decisamente volto. Dopo diversi accorpamenti e la nascita di nuovi e interessanti indirizzi di studi, sono diventati istituti di eccellenza che preparano i tecnici del futuro. La preparazione dei neo diplomati consente loro di essere assunti in tempi rapidi da aziende che hanno la necessità di tecnici giovani e da inserire subito nel mondo del lavoro. Stiamo parlando degli istituti tecnici superiori Lorenzo Mossa e Othoca che complessivamente nel prossimo anno 2022/23 avranno una popolazione scolastica che supera le 2000 unità. Nei suoi 5 indirizzi di studi diurni e serali, il tecnico Mossa può contare su 1039 alunni iscritti, mentre all' Othoca sono 1004.

Industriali

Secondo i dati forniti dal dirigente scolastico Franco Frongia all’Istituto tecnico industriale, i nuovi iscritti sono 179 suddivisi nei corsi di meccanica, elettrotecnica, informatica, liceo scientifico applicato. Le classi costituite invece saranno 49 con una media di 20,5 alunni per ognuna. Nella sezione staccata di Ales 8 sono i nuovi iscritti per un totale di 56 studenti nel corso di elettronica, a cui si devono aggiungere i 36 alunni del corso di elettrotecnica. «Mentre nella sede centrale siamo in linea con le iscrizioni degli anni passati, anche se è calato il numero nel corso di informatica - evidenzia il dirigente Frongia - la preoccupazione arriva per Ales dove gli iscritti alla prima classe sono pochi e anche nelle successive abbiamo meno dei 25 alunni per classe, previsti dalla normativa. In questo caso è ovvio che tutte dovranno andare in deroga».

Mossa

All’istituto superiore Lorenzo Mossa, mostra grande soddisfazione la dirigente scolastica Marilina Meloni considerato che le nuove iscrizioni sono 200 con una crescita costante che si registra da diversi anni. Il corso di amministrazione, finanza e marketing nel prossimo anno scolastico sarà frequentato da 197 alunni (10 classi), mentre saranno ben 497 all’indirizzo turistico- sportivo che rappresenta la più grossa realtà della scuola con 459 iscritti e 23 classi. Ben 192 studenti per 5 classi, sono invece gli iscritti al vecchio corso geometri che ora si chiama Costruzioni, Ambiente e Territorio. Cresce bene anche il corso Trasporti e logistica Conduzione del mezzo con 149 alunni e 9 classi. l corso serale avrà 95 alunni con 4 classi e quello carcerario 50 iscritti con 5 classi entrambi di amministrazione finanza e marketing. Numeri notevoli anche per il corso Trasporti e logistica, definito l’indirizzo di nicchia dell’istituto con 149 alunni e 9 classi.