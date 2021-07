Mortorio, accampati nell’isola proibita 

La spiaggia, nell’isola proibita di Mortorio, era già perfettamente allestita dalle prime ore del mattino con tanto di tende, tavoli e campo da beach volley. Ma a mandare all’aria i piani sono arrivati gli uomini della Sezione operativa Navale della Guardia di Finanza di La Maddalena che hanno individuato l’accampamento fuorilegge. Secondo quanto riferito dalle Fiamme Gialle, l’allestimento sarebbe stato predisposto dal comandante di uno yacht, di nazionalità australiana, per i propri ospiti. L’area, facente parte del Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, è particolarmente protetta e sottoposta a forti vincoli di conservazione, che ne proibiscono l'accesso all'arenile e allo specchio acqueo. Giunti sul posto, ai finanzieri è risultato non esserci le regolari autorizzazioni e hanno pertanto imposto lo smontaggio immediato degli allestimenti procedendo al sequestro delle attrezzature.

Il comandante dello yacht, ritenuto responsabile della abusiva occupazione, è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Tempio Pausania.

I cafoni del mare

Violazioni delle norme, all’interno del Parco, se ne registrano spesso, particolarmente in questa stagione di grande afflusso: «A me arrivano 20-30 foto al giorno che mi segnalano violazioni varie e cafonaggini», afferma Michele Esposito, consigliere d’amministrazione del Parco. «Noi effettuiamo, sebbene con personale limitato, monitoraggi e controlli ma non abbiamo potere sanzionatorio per cui anche il nostro personale, che svolge funzioni di informazione e dissuasione, deve fare le segnalazioni alle forze dell’ordine e non sempre queste riescono ad intervenire».

Pochi giorni fa il Parco Nazionale ha fatto appello ai cittadini per una vigilanza attiva e la segnalazione alle forze dell’ordine delle violazioni.

Santa Teresa

Sempre sul fronte della tutela ambientale, si registra una segnalazione da parte del Gruppo d’Intervento Giuridico, riguardante le dune di Rena di Ponente, a Santa Teresa Gallura; secondo l’associazione ambientalista, in questi ultimi giorni sarebbero stati effettuati lavori di sterramento, probabilmente con mezzi meccanici. L’associazione ha inoltrato un’istanza di accesso civico, informazioni ambientali e adozione degli opportuni provvedimenti per verificare l’esistenza o meno delle necessarie autorizzazioni amministrative.

