Morto nell’auto trafitta dal guardrail 

Dalle prime auto in transito, in molti si sono fermati per capire se potevano essere d’aiuto. Davanti a loro un’immagine tremenda. Sono stati alcuni di loro a lanciare l’allarme, avvertendo il 118 e i carabinieri della Compagnia di San Vito. Mobilitati anche i vigili del fuoco della vicina sede di San Vito.

L’incidente si è verificato poco prima delle 19 sulla statale che unisce il Gerrei al Sarrabus, in direzione San Vito. L’uomo, la cui famiglia è originaria di San Nicolò Gerrei, era solo alla guida della sua Nissan Qashqai di colore bianco. Aveva percorso un bel pezzo di strada fra gallerie e rettilinei quando, al 78° chilometro, proprio all’uscita da uno dei quattro tunnel presenti in quel tratto, ha perso il controllo del mezzo che è letteralmente volato in cunetta, rimanendo letteralmente infilzato dal guardrail: Secci è rimasto ucciso sul colpo.

Origini sarde, con residenza in Germania, arrivato da alcuni giorni per una vacanza in Sardegna. Forse era diretto a Porto Corallo per raggiungere una villetta, quando all’uscita di una galleria sulla statale 387 (la strada che da Ballao, porta a San Vito), ha perso il controllo della sua auto, con targa tedesca, rimasta infilzata sul guardrail. Uno schianto tremendo. Inutili tutti i tentativi di salvargli la vita. Andrea Vincenzo Secci, 35 anni, ha trovato una morte orribile sulla strada che conosceva a memoria. Una tragedia terribile con i primi soccorritori sotto choc. La salma è stata riconosciuta qualche ora dopo da un familiare.

Lo schianto

I soccorsi

Sono stati poi i pompieri a estrarre l’uomo dalle lamiere della sua auto: inutili i tentativi di soccorrerlo. I carabinieri del Nucleo radiomobile di San Vito e delle Stazioni vicine hanno subito avviato i rilievi di legge per ricostruire la dinamica dell’incidente. Un intervento andato avanti sino a tardi: sul posto, anche il comandante della Compagnia, maggiore Massimo Meloni. Attraverso la patente della vittima, recuperata all’interno della vettura, e poi dalla targa, si è risaliti al nome della vittima, poi riconosciuta da un familiare.

Subito dopo, i Vigili del fuoco di San Vito hanno rimosso l’auto, mettendo in sicurezza la carreggiata, con il traffico che ha ripreso a scorrere regolarmente.

Le indagini

In serata il maggiore Meloni ha inviato un rapporto in Procura: non è da escludere che la vittima abbia perso il controllo della sua auto per un malore o per un guasto meccanico, così come non è da escludere che possa essere rimasto abbagliato dal sole. Solo ipotesi al momento. Resta il dramma di questa tragedia: il padre della vittima era emigrato per lavoro. Si chiama Salvatore Secci e attualmente risiede in Germania dove era nato lo sfortunato figlio, rientrato in Sardegna solo per trascorrere una vacanza nella sua Isola.

