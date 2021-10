Morto nel giardino della villa 

Quando gli operai hanno varcato il cancello della vecchia villetta di via Riva di Ponente per pulire il cortile si sono accorti subito della presenza del corpo senza vita di un uomo. Stefano Marini, 57 anni, senza fissa dimora, ospite fisso nella mensa della Caritas, era morto da molti giorni, forse diverse settimane. Per questo è stato impossibile per il medico legale, arrivano insieme ai carabinieri, stabilire le cause del decesso. Soltanto oggi, con l’autopsia disposta dal pm di turno, si potranno chiarire i contorni di quello che per ora resta un giallo. Anche se gli investigatori non avrebbero trovato nessun elemento che possa far pensare a un omicidio. I dubbi però restano e potranno essere spazzati via solo dall’esame che verrà eseguito oggi al Policlinico Universitario di Monserrato.

La concessione

Teatro del ritrovamento del corpo è un edificio di proprietà della Regione dato in concessione a un privato. La vecchia villetta di via Riva di Ponente, al numero 9, non veniva però utilizzata da molto tempo e così l’assegnatario (residente da un’altra parte) ha permesso a Marini di trascorrerci le notti. Un modo probabilmente per evitare occupazioni abusive. Il concessionario e il 57enne non si vedevano quasi mai. Ma essendo oramai vicina la scadenza della concessione, il titolare ha deciso di pulire il cortile e la stessa struttura, oramai in stato di abbandono.

L'allarme

Alle 13,30 di ieri, l’uomo è arrivato insieme ad alcuni operai per svolgere l’intervento di recupero. Nel cortile hanno notato il corpo di un uomo, riconosciuto subito in Marini nonostante la morte risalisse a molti giorni fa. Immediata la segnalazione al 112 e l’intervento dei carabinieri della compagnia e dei colleghi del nucleo investigativo del comando provinciale. I militari hanno verificato l’eventuale presenza di elementi utili per le indagini mentre il medico legale ha svolto un primo controllo sul cadavere. Non avrebbe trovato segni apparenti di violenza o riconducibili a un’aggressione o a ferite da arma da fuoco o da taglio. Restano però dei dubbi e dunque è stata disposta l’autopsia. Sono stati anche cercati i conoscenti di Marini (nel suo passato qualche guaio con la giustizia) per verificare eventuali frequentazioni recenti.