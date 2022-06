Morto l’aggredito per una precedenza 

Dopo una settimana in Rianimazione, purtroppo si è dovuto arrendere Roberto Delrio, il 62enne algherese finito in coma in seguito ad un cazzotto ricevuto nel corso di una lite avvenuta per strada, in via XX Settembre, per futili motivi con un motociclista di 40 anni che ora rischia una imputazione per omicidio preterintenzionale.

Ieri, dopo una Tac, i medici hanno deciso di staccare il respiratore per avviare le procedure di verifica della morte, secondo i criteri neurologici. Intorno alle 19.30 è stato dichiarato il decesso.

Condizioni disperate

Le condizioni dello sfortunato automobilista erano apparse gravissime fin da subito. La vicenda risale a giovedì scorso quando, secondo la ricostruzione degli agenti del commissariato di polizia, sentiti anche alcuni testimoni, la vittima a bordo di un Suv con il figlio e un coetaneo, avrebbe superato l’incrocio tra via Barraccu e via XX Settembre, sporgendosi oltre la linea dello stop proprio nel momento in cui transitava lo scooter condotto dal 40enne Roberto Di Seri, che aveva in sella una passeggera. Il centauro si è spaventato, ha urlato una frase pesante contro l’automobilista. Sembrava tutto finire lì, con qualche parolaccia. Ma i due si sono ritrovati poche centinaia di metri più avanti, davanti alle scuole medie, nella parte terminale di via XX Settembre dove è scoppiato il vero parapiglia.

Testimonianze