Morto in casa, il mistero continua 

In attesa dell’esito dell’autopsia resta il giallo sulle cause della morte del 60enne trovato senza vita in casa forse al termine di un pericoloso gioco erotico estremo. Il medico legale Roberto Demontis dovrà depositare nelle prossime ore al magistrato i risultati della perizia disposta dal giudice dopo il sopralluogo effettuato subito dopo il ritrovamento della salma. Sembra certo che la morte dell’uomo sia comunque stata provocata da un attacco cardiaco.

L’ipotesi del gioco erotico

Sulle cause ci sono molti dubbi che potranno essere chiariti proprio dal medico legale: quella del gioco erotico finito in tragedia è solo una delle ipotesi sulle quali indagano i carabinieri della Compagnia di Quartu. Anche perché l’obiettivo immediato degli inquirenti è quello di verificare se al momento della morte il sessantenne fosse solo in casa o se invece era in compagnia di qualcuno che potrebbe essersi allontanato indisturbato dopo essersi accorto della morte improvvisa dell’uomo. Una circostanza da chiarire anche perché in questo caso, il testimone potrebbe essere messo sotto accusa per non aver prestato soccorso all’amico. Insomma una vicenda che presenta ancora punti oscuri.

Gli interrogatori

Nessuna indiscrezione è filtrata anche ieri tra gli investigatori che hanno comunque sentito diverse persone con l’obiettivo di ricostruire l’accaduto. Sembra che i carabinieri abbiano anche effettuato un sopralluogo nelle vicinanze della casa dell’uomo alla ricerca di eventuali telecamere e quindi per verificare se durante la giornata qualcuno sia entrato a casa del pensionato che nel tardo pomeriggio di mercoledì è stato trovato cadavere dalla convivente rientrata a casa dal lavoro. Il copro era sul pavimento della cucina: l’allarme è subito scattato con l’arrivo dei carabinieri e del medico legale per un primo sopralluogo e col successivo trasferimento della salma all’Istituto di medicina legale.