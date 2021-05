Morto in casa, è stato un omicidio 

Ucciso con alcuni colpi alla testa inferti con un oggetto contundente che, però, ancora non è stato identificato. A tre mesi esatti dalla morte di Ignazio Melis, l’allevatore di 67 anni trovato senza vita la sera del 24 febbraio nella sua abitazione di via Cagliari a Ballao, i primi esiti dell’autopsia eseguita nel dipartimento di Medicina legale del Policlinico universitario hanno confermato che si sarebbe trattato di un omicidio.

La relazione autoptica

Nelle scorse ore è stata consegnata dal medico legale Roberto Demontis la complessa relazione preliminare affidatagli dalla sostituta procuratrice Rossana Allieri, titolare del fascicolo aperto immediatamente dopo la scoperta del cadavere dell'allevatore. Subito dopo il sopralluogo effettuato a casa della vittima, la pm aveva ipotizzato l’omicidio volontario, proprio a seguito dei primissimi riscontri rinvenuti sul corpo e nell’abitazione del 67enne. Ma la scena del crimine si sarebbe presentata caotica e di difficile lettura anche per gli esperti del Ris dei Carabinieri, tanto che la Procura aveva affidato al proprio consulente il compito di tracciare dei punti fermi sulla dinamica dell’accaduto. Per questa ragione il corpo di Ignazio Melis è rimasto per mesi sotto sequestro a disposizione degli investigatori e solo nelle prossime ore il magistrato deciderà se riconsegnarlo alla famiglia per i funerali.

L’omicidio misterioso

I dubbi sulla fine dell’allevatore erano emersi subito, visto che nell'abitazione sarebbero state trovate numerose tracce di sangue anche sulle pareti. Nella casa di via Cagliari, in questi mesi, si sono ripetuti i sopralluoghi del Reparto investigazioni scientifiche e del Nucleo investigativo dell’Arma e anche dell'esperto medico legale incaricato dalla Procura. La pm Allieri chiedeva di capire, dall’esame delle ferite, che tipo di arma sia stata utilizzata per picchiare sino alla morte il 67enne, ma anche individuare il luogo dell'abitazione dove potrebbe essere stato commesso l’omicidio. Nessuno avea ufficialmente escluso l’ipotesi dell’incidente domestico, ma sin dalle prime ore gli investigatori avevano pensato all’omicidio. Una conferma arrivata anche dalla relazione consegnata in queste ore in Procura. Il corpo dell'allevatore era stato trovato vicino a una scala, in una pozza di sangue, sulla testa una profonda ferita. Ancora non è chiaro che tipo di oggetto sia stato usato per ucciderlo.

