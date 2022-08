Morto dopo l’incidente Gli organi di Martin salveranno altre vite 

Un carabiniere del Nucleo radiomobile, che al volante della sua auto andava a prendere servizio nella pattuglia, era giunto in viale Diaz pochi minuti dopo l’incidente. Il militare si era prodigato per mantenere in vita il ferito con tre massaggi cardiaci, riuscendo nel suo intento. Un’ambulanza del 118 aveva poi trasportato il ferito all’ospedale Brotzu, dove però - col passare delle ore - è apparso sempre più chiaro che il giovane non aveva speranze di riprendersi. E così, purtroppo, è stato.

Alla fine, ieri mattina nella Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, si sono arresi e hanno fatto partire il peggiore dei conti alla rovescia: quello per dichiarare ufficialmente morto, cosa che è avvenuta sei ore dopo, Remesha Martin Elvis King, 31 anni, del Burundi, urtato sabato all’alba da un bus del Ctm in viale Diaz. Quel conto alla rovescia si è concluso ieri pomeriggio, quando dallo stato clinico di morte cerebrale si è passati alla dichiarazione ufficiale del decesso. E nel buio di questa tragedia, il giovane ha comunque fatto brillare la sua luce ancora una volta: sua madre (che a Cagliari era arrivata quando era ancora un bimbo, e tuttora abita in città) e sua sorella - giunta da Torino, dove vive grazie alle norme sul ricongiungimento familiare dei migranti - hanno fatto dono degli organi del loro familiare.

Alla fine, ieri mattina nella Rianimazione dell’ospedale Brotzu di Cagliari, si sono arresi e hanno fatto partire il peggiore dei conti alla rovescia: quello per dichiarare ufficialmente morto, cosa che è avvenuta sei ore dopo, Remesha Martin Elvis King, 31 anni, del Burundi, urtato sabato all’alba da un bus del Ctm in viale Diaz. Quel conto alla rovescia si è concluso ieri pomeriggio, quando dallo stato clinico di morte cerebrale si è passati alla dichiarazione ufficiale del decesso. E nel buio di questa tragedia, il giovane ha comunque fatto brillare la sua luce ancora una volta: sua madre (che a Cagliari era arrivata quando era ancora un bimbo, e tuttora abita in città) e sua sorella - giunta da Torino, dove vive grazie alle norme sul ricongiungimento familiare dei migranti - hanno fatto dono degli organi del loro familiare.

Il parroco di Sant’Eulalia

«Non hanno avuto dubbi su questo atto di generosità, che rispecchia quella di Martin», sospira chi lo conosceva molto bene, cioè don Marco Lai, direttore della Caritas diocesana (con cui il giovane collaborava come volontario) e parroco di Sant’Eulalia: sarà lui, che con il giovane del Burundi aveva un rapporto affettivo assai stretto fin dall’arrivo dall’Africa, a celebrare il funerale. Domani mattina, quasi certamente.

Tentativo di salvarlo

Un carabiniere del Nucleo radiomobile, che al volante della sua auto andava a prendere servizio nella pattuglia, era giunto in viale Diaz pochi minuti dopo l’incidente. Il militare si era prodigato per mantenere in vita il ferito con tre massaggi cardiaci, riuscendo nel suo intento. Un’ambulanza del 118 aveva poi trasportato il ferito all’ospedale Brotzu, dove però - col passare delle ore - è apparso sempre più chiaro che il giovane non aveva speranze di riprendersi. E così, purtroppo, è stato.

Un giovane conosciuto

Remesha Martin Elvis King era praticamente un cagliaritano nato in Burundi, conosciuto in città perché lavorava come cameriere nei locali della movida (alla Marina e a Stampace) e per la sua passione per il teatro: dopo aver frequentato un corso organizzato dalla Caritas, si era iscritto ad altri corsi pagando le quote con il suo stipendio. E dell’aiuto ricevuto dalla Caritas quando arrivò, in tenera età, non si era mai scordato: per questo collaborava con l’organizzazione umanitaria della Diocesi cittadina, anche ora che poteva mantenersi da solo e pagare l’affitto: «Non era più da tempo un nostro assistito, bensì un collaboratore preziosi», si commuove monsignor Lai.

Gli accertamenti

Ora la Polizia locale dovrà aggiornare l’informativa da inviare alla Procura della Repubblica, a chiusura (nel modo peggiore, ma purtroppo per nulla imprevisto) sul tragico incidente costato la vita al trentunenne. E saranno ora i magistrati a decidere se archiviare subito l’inchiesta o a ritenere necessari ulteriori accertamenti su quanto è successo sabato mattina. Come spesso accade nelle grandi tragedie, la dinamica è semplice e banale: dopo aver trascorso la notte in un locale di Sant’Elia, Remesha e una sua amica cagliaritana stavano tornando a casa. In viale Diaz hanno visto l’autobus in arrivo e hanno iniziato a correre verso la fermata, ma alla ragazza sono caduti gli occhiali, che sono finiti sull’asfalto, giù dal marciapiede. Pare che il giovane si sia chinato per raccoglierli, sporgendosi dal marciapiede o forse scendendo il gradino (lo dirà l’inchiesta), e il bus a quel punto l’ha urtato violentemente alla testa. Un trauma insuperabile, infatti non superato neanche 36 ore più tardi malgrado un intervento chirurgico: è arrivata la dichiarazione di morte e sono state avviate le pratiche per l’espianto.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata