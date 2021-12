Morto a 17 anni sulla 131, aperta un’inchiesta 

Oggi alle 15, intanto, nella chiesa parrocchiale di San Pietro, è previsto l’ultimo saluto a Tommaso, giovane promessa del calcio. La sua squadra, la Kosmoto Monastir, dopo lo stop chiesto dal presidente Marco Carboni («Non avevamo la testa per scendere in campo») in segno di lutto a tutte le partite in programma domenica, si appresta all’addio allo sfortunato ragazzo. Nella giornata forse più difficile, tutti i calciatori della Kosmoto saranno alle esequie. «Ai funerali saranno presenti le squadre», assicura il presidente Carboni, molto provato dalla «perdita di un ragazzo eccezionale». Il lutto dei familiari di Tommaso Ugas e della società Kosmoto è quello di tutto lo sport isolano. «Il calcio sardo piange la tragica scomparsa del giovane calciatore Tommaso Ugas», scrive su facebook il presidente del Comitato regionale Sardegna della Figc Gianni Cadoni. Anche la Gialeto 1909 Serramanna «si stringe alla famiglia di Tommaso Ugas e alla Asd Monastir Kosmoto».

Per il momento nessuno è stato ancora iscritto nel registro degli indagati, ma sarà una questione di ore. Al massimo di giorni. Appena tutte le relazioni saranno consegnate, la pm procederà con la nomina di un consulente tecnico per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. Appare scontata l’iscrizione, anche come atto a sua garanzia, del 21enne Enrico Marongiu, anche lui di Monastir, il giovane amico della vittima che pare si trovasse al volante dell’auto e che è rimasto gravemente ferito assieme a un altro amico 16enne. Tommaso Ugas sarebbe morto praticamente sul colpo: con ogni probabilità viaggiava sul sedile posteriore ed il suo corpo sarebbe stato proiettato verso un montante nell’urto violento contro il guardrail avvenuto all’1.30 di domenica, nei pressi dello svincolo di Conforama. La cuspide della barriera era protetta da un particolare respingitore di velocità, dunque il consulente della Procura dovrà lavorare anche per capire cosa sia accaduto. Al momento gli investigatori non fanno ipotesi.

L’inchiesta per la morte di Tommaso Ugas, 17enne di Monastir, è stata aperta subito la tragedia con l’ipotesi di omicidio stradale, ma per il momento in Procura stanno ancora arrivando le relazioni sui rilievi effettuati dalle forze dell’ordine domenica notte subito dopo l’incidente. La sostituta procuratrice Nicoletta Mari già dalle prossime ore avrà nel proprio fascicolo anche le cartelle cliniche dei due feriti e potrà leggere le prime dichiarazioni rilasciate dagli automobilisti che sono giunti sul luogo della tragedia poco dopo l’impatto devastante della Ford Fiesta sul guardrail e che poi hanno chiamato i soccorsi. Tutti sono stati presi a verbale.

L’inchiesta per la morte di Tommaso Ugas, 17enne di Monastir, è stata aperta subito la tragedia con l’ipotesi di omicidio stradale, ma per il momento in Procura stanno ancora arrivando le relazioni sui rilievi effettuati dalle forze dell’ordine domenica notte subito dopo l’incidente. La sostituta procuratrice Nicoletta Mari già dalle prossime ore avrà nel proprio fascicolo anche le cartelle cliniche dei due feriti e potrà leggere le prime dichiarazioni rilasciate dagli automobilisti che sono giunti sul luogo della tragedia poco dopo l’impatto devastante della Ford Fiesta sul guardrail e che poi hanno chiamato i soccorsi. Tutti sono stati presi a verbale.

L’inchiesta

Per il momento nessuno è stato ancora iscritto nel registro degli indagati, ma sarà una questione di ore. Al massimo di giorni. Appena tutte le relazioni saranno consegnate, la pm procederà con la nomina di un consulente tecnico per ricostruire nel dettaglio la dinamica di quanto accaduto. Appare scontata l’iscrizione, anche come atto a sua garanzia, del 21enne Enrico Marongiu, anche lui di Monastir, il giovane amico della vittima che pare si trovasse al volante dell’auto e che è rimasto gravemente ferito assieme a un altro amico 16enne. Tommaso Ugas sarebbe morto praticamente sul colpo: con ogni probabilità viaggiava sul sedile posteriore ed il suo corpo sarebbe stato proiettato verso un montante nell’urto violento contro il guardrail avvenuto all’1.30 di domenica, nei pressi dello svincolo di Conforama. La cuspide della barriera era protetta da un particolare respingitore di velocità, dunque il consulente della Procura dovrà lavorare anche per capire cosa sia accaduto. Al momento gli investigatori non fanno ipotesi.

Le esequie

Oggi alle 15, intanto, nella chiesa parrocchiale di San Pietro, è previsto l’ultimo saluto a Tommaso, giovane promessa del calcio. La sua squadra, la Kosmoto Monastir, dopo lo stop chiesto dal presidente Marco Carboni («Non avevamo la testa per scendere in campo») in segno di lutto a tutte le partite in programma domenica, si appresta all’addio allo sfortunato ragazzo. Nella giornata forse più difficile, tutti i calciatori della Kosmoto saranno alle esequie. «Ai funerali saranno presenti le squadre», assicura il presidente Carboni, molto provato dalla «perdita di un ragazzo eccezionale». Il lutto dei familiari di Tommaso Ugas e della società Kosmoto è quello di tutto lo sport isolano. «Il calcio sardo piange la tragica scomparsa del giovane calciatore Tommaso Ugas», scrive su facebook il presidente del Comitato regionale Sardegna della Figc Gianni Cadoni. Anche la Gialeto 1909 Serramanna «si stringe alla famiglia di Tommaso Ugas e alla Asd Monastir Kosmoto».

Lutto cittadino

La sindaca Luisa Murru «intendendo manifestare in modo tangibile e solenne il dolore ed il cordoglio del Comune di Monastir per questa grave tragedia che ha colpito tutta la cittadinanza» ha formalizzato il lutto cittadino. Le bandiere del Municipio saranno esposte a mezz’asta. Ancora, la sindaca «invita i concittadini, le istituzioni pubbliche, le organizzazioni politiche, sociali, culturali, sportive, produttive ed i titolari di attività private di ogni genere ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino mediante sospensione delle attività, in segno di raccoglimento e rispetto, durante la celebrazione dei funerali”.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata