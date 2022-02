Morti per Covid: citate Ats e Aou 

Oltre ai tre imputati (difesi da Nicola Satta, Guido Manca Bitti e Silvio Piras) ora entra in scena la Regione, solo sul piano della responsabilità per eventuali risarcimenti. Gli avvocati di parte civile rappresentano una trentina di persone, altre famiglie potrebbero aggiungersi all'elenco dei soggetti che si ritengono danneggiate dalla condotta dei tre imputati. Anche due medici si considerano vittime delle presunte omissioni. La citazione della Regione potrebbe tirare dentro la vicenda anche le compagnie assicuratrici di Ats e Aou di Sassari.

Il pm Paolo Piras ha portato davanti al gup, Fiorenzo Delogu, all’epoca dei fatti coordinatore dell’Unità di crisi del Nord Sardegna, Bruno Contu, allora direttore sanitario dell’Aou di Sassari e Giorgio Steri, ex commissario straordinario di Ats Sardegna, tutti accusati di epidemia colposa e omicidio colposo per il decesso di 11 persone.

La Regione (Ats e Aou di Sassari) entra come responsabile civile nel processo sui fatti avvenuti nel marzo 2020 (in piena emergenza pandemica) all’interno del reparto di Cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata. La decisione di chiamare in causa gli enti regionali è stata del gup Gian Paolo Piana che ha accolto l’istanza di uno dei legali di una delle parti lese. Secondo la Procura di Sassari all’interno del reparto non sarebbero stati rispettati i protocolli anti Covid, le presunte omissioni avrebbero causato il decesso di undici pazienti e il contagio di due medici. Da ieri, dunque, cambia lo scenario del processo.

Le assicurazioni

La difesa

Le difese continuano a insistere sulla correttezza dell’operato dei manager denunciati. Secondo i legali che assistono Delogu, Steri e Contu, nel momento peggiore della pandemia Covid 19 tutti i soggetti in prima linea hanno operato in una situazione di difficoltà estrema e privi delle conoscenze che solo oggi rendono possibile il contrasto del contagio. I legali di parte civile avevano espresso una certa preoccupazione per il cambio del gup. Ma un nuovo giudice (Gian Paolo Piana) ha subito avuto in carico il fascicolo e non ci sono stati ritardi. Il processo prosegue il 23 giugno.

