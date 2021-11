Morti in attesa di cure, cinque denunce 

Sono stati soccorsi in casa o sono entrati in ospedale a Olbia con gravi patologie (secondo la Procura) e per loro, ovviamente, sono scattati anche misure e protocolli anti Covid. Qualcuno ha dovuto attendere per ore prima di essere sottoposto ad accertamenti, altri sono stati lasciati nelle loro abitazioni e purtroppo il filo conduttore di almeno cinque casi descritti in esposti e denunce presentati alla magistratura (Tempio e altre procure) è che i pazienti sono deceduti. La magistratura, purtroppo, continua ad occuparsi del sistema sanitario gallurese, in particolare del Giovanni Paolo II, una struttura ospedaliera che negli ultimi due anni è stata sottoposta a pesantissimi carichi di lavoro, affrontati con un organico di medici e infermieri sempre più risicato. Gli stessi specialisti dell’ospedale olbiese avevano denunciato pubblicamente il rischio di una pesante dequalificazione della struttura e di una sempre maggiore esposizione degli operatori a margini di errore crescenti. Il tutto, a causa di condizioni di lavoro al limite delle possibilità.

Emergenza e Covid

Stando alle indagini in corso, tra le questioni sul tavolo c’è l’applicazione delle misure anti Covid che determinano una modifica nei protocolli ordinari, anche nei casi delle emergenze. La Procura di Tempio si sta occupando di due decessi, uno di un uomo di 50 anni, l’altro di un anziano di 75, avvenuti negli ultimi mesi. Stando alle ipotesi dei pm (i fascicoli sono a carico di ignoti) non sarebbero state diagnosticate patologie cardiache molto gravi. Sono in corso verifiche per ricostruire l’iter delle cure dei due pazienti e per accertare eventuali ricoveri e passaggi in Pronto soccorso. È stata aperta un’altra indagine per il decesso di una donna avvenuto in Pronto soccorso a Olbia qualche settimana fa. In questo caso la magistratura sta ricostruendo l’intero percorso ospedaliero della paziente, che era stata visitata e curata prima del ricovero a Olbia in altre strutture dell’Isola. Anche in questo caso le responsabilità sono ancora tutte da individuare e accertare. Altri due casi riguardano persone entrare in ospedale e decedute nell’arco di 24, 48 ore, mentre attendevano esami clinici e l’esito del tampone.

La paura dei medici

Le indagini sono in fase embrionale e i pm stanno ancora acquisendo informazioni e documenti. Il dato certo è che negli ospedali galluresi, non solo in quello di Olbia, i medici lavorano in condizioni di stress e paura, per le decisioni e le scelte che sono chiamati a fare in strutture dove, purtroppo, è facilissimo sbagliare.