Morte sulla 554 bis, un tragico errore  dietro lo schianto fatale 

La prima drammatica telefonata è arrivata ai carabinieri. «Sulla nuova statale 554 bis c’è un’auto che viaggia contromano». I militari si sono attivati immediatamente ma non hanno potuto intervenire perché pochi secondi dopo quell’auto si è schiantata contro un’altra auto che viaggiava nella sua corsia di marcia.

Troppo tardi

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, la tragedia si era già consumata: incastrato tra le lamiere dell’Alfa Romeo 147, c’era il corpo senza vita di Andrea Moro, 35 anni, panettiere di Villagrande Strisali; nell’altra vettura, una Fiat Punto, c’era un altro uomo gravemente ferito. Ai primi soccorritori si è presentato uno spettacolo orribile. Fra i testimoni del terribile impatto c’è anche una donna, quella che ha fatto la telefonata, che ha raccontato la sua disperazione alle forze dell’ordine appena arrivate sul luogo della tragedia.

Le indagini

Secondo i nuovi accertamenti effettuati ieri mattina dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Quartu, sotto le direttive del capitano Gianni Russo, Moro avrebbe percorso appena 400 metri contromano, in direzione Cagliari, evitando altre auto che percorrevano la carreggiata nel verso giusto prima di schiantarsi sulla Punto condotta da Filippo Melis, 45 anni, giardiniere di Villasimius, che tornava verso casa.

L’errore

Andrea Moro superata la galleria prima della 554, avrebbe dovuto svoltare in direzione Terra Mala. Invece ha imboccato inavvertitamente la rampa sbagliata. Probabilmente si è reso conto subito di aver commesso un errore ma prima che gli si presentasse la possibilità di rimediare c’è stato l'impatto violento che lo ha ucciso sul colpo.

La strada era avvolta nel buio (erano da poco passate le 20), il traffico delle auto che percortrevano la statale è andato subito in tilt. Sono stati i carabinieri a deviare le auto in arrivo verso alcuni svincoli della 554 mentre scattavano i soccorsi con l’arrivo di ambulanze e di alcune squadre dei Vigili del fuoco. Il ferito è stato immediatamente trasferito al Brotzu dove si trova tutt’ora ricoverato in prognosi riservata. Ha riportato gravi ferite alle gambe e in altre parti del corpo.

È iniziato subito il pietoso rito del recupero della salma del panettiere. Un compito toccato ai Vigili del fuoco di Cagliari, che hanno operato per oltre un’ora utilizzando le cesoie. La salma è stata poi trasferita all'obitorio del cimitero più vicino, quello di Quartu dove, ieri mattina, sono arrivati tantissimi amici della vittima.

La notizia ai familiari

Intanto da Quartu sono stati mobilitati anche i carabinieri di Lanusei, cui è spettato l’onere della pietosa comunicazione dell'accaduto ai familiari del giovane. Nel frattempo, sulla 554, proseguivano i rilievi di legge dei carabinieri e il lavoro dei Vigili del fuoco che hanno provveduto a spostare i mezzi danneggiati e a mettere in sicurezza la strada teatro della tragedia. Lungo anche il lavoro degli operai dell’Anas: solo alle tre della notte il tratto di carreggiato rimasto chiuso per diverse ore, èstato riaperto. In giornata il magistrato ha anche disposto la restituzione della salma alla famiglia, concedendo il nullaosta per i funerali.

Intanto i carabinieri della Compagnia di San Vito, che hanno agito al comando del capitano Massimo Meloni, hanno concluso gli accertamenti dell’incidente avvenuto sabato sulla Nuova Orientale dove un’auto è volata fuori strada schiantandosi contro un albero. Il conducente è ricoverato al Brotzu.

RIPRODUZIONE RISERVATA

© Riproduzione riservata