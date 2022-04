Morte sul lavoro, chieste 2 condanne 

Per l’accusa ci sono precise responsabilità in quel drammatico incidente sul lavoro in cui perse la vita Andrea Sardu, autista originario di Terralba. Per la difesa invece sarebbe stata la condotta imprudente dell’autista a causare il crollo dell’architrave del capannone che finì sopra la cabina del mezzo. Sono le posizioni opposte emerse ieri nel processo per omicidio colposo e violazione delle norme della sicurezza sul posto di lavoro: alla fine il pm ha chiesto la condanna a due anni per Gastone Fabbri, 74 anni rappresentante legale della Logistica Mediterranea (la ditta di cui Sardu era dipendente) e Tonio Fenu, rappresentante legale della ditta Giu.Mar. Ispection (che aveva subappaltato il lavoro di carico e scarico delle merci). Gli avvocati di parte civile hanno sollecitato risarcimenti per due milioni di euro per la moglie e i figli. I difensori hanno invece chiesto l’assoluzione perché il fatto non sussiste.

In Aula

Il pm Andrea Chelo ha ricostruito l’incidente accaduto nell’ottobre 2016. Andrea Sardu, 53 anni, era alla guida del Tir e, secondo quanto emerso prima durante le indagini poi nel dibattimento, era ripartito con il cassone del mezzo ancora sollevato. Il cassone aveva urtato l’architrave del capannone che poi era precipitato sulla cabina del Tir senza lasciare scampo all’autista. Secondo il pm le norme sulla sicurezza sono state violate, non tutte le procedure per la formazione dei dipendenti sarebbero state seguite. Da qui la richiesta di condanna a due anni sia per Fabbri che per Fenu. Anche gli avvocati di parte civile Simone Prevete (che assiste la moglie dell’autista), Valerio Martis e Ezio Ullasci (che tutelano i figli) hanno insistito sulle violazioni in particolare per l’obbligo giuridico di formare e informare i dipendenti e di non aver collaborato ai documenti di valutazione dei rischi. Prevete ha chiesto una provvisionale di un milione di euro, Ullasci e Martis un risarcimento da un milione.

La difesa

L’avvocato Salvatore Casula, che tutela Fabbri, ha evidenziato come la condotta dell’autista sia stata imprudente e abbia violato il Codice della strada che detta norme precise e prescrive che un mezzo deve ripartire quando il cassone è completamente abbassato. E anche il manuale d’uso, assegnato ai dipendenti, prescrive queste norme. «Se il mezzo avesse viaggiato con il cassone abbassato, l’urto non ci sarebbe stato». L'avvocato Raffaele Miscali ha evidenziato che la contestazione mossa a Fenu è legata alla mancanza del Documento di valutazione rischio ma «questa condotta omissiva è stata smentita dalle testimonianze e dalle produzioni documentali». Ancora la norma del Codice della strada che vieta di viaggiare col cassone sollevato «è contenuta anche nel Dvr» quindi secondo il legale il datore di lavoro non ha avuto alcuna responsabilità. Il giudice Marco Mascia deciderà il prossimo 21 aprile.