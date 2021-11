Morte misteriosa, disposta l’autopsia 

Non solo gli esami tossicologici, ma una vera e propria autopsia che sarà eseguita nelle prossime ore dal medico legale Roberto Demontis. Dopo l’esame sul corpo di Carlotta Masala, la 27enne trovata martedì mattina senza vita nel divano della sua abitazione a Sestu, la Procura di Cagliari ha deciso di effettuare un accertamento completo per scoprire di cosa è morta la ragazza.

Il giallo

Oggi sarà assegnato l’incarico al responsabile del Dipartimento di Medicina legale dell’Università di Cagliari a cui la sostituta procuratrice Maria Virginia Boi ha chiesto di far luce so cosa possa aver ucciso la giovane. Sul corpo della 27enne non ci sono segni di violenza né altro che faccia ipotizzare qualcosa di diverso da una morte naturale, ma proprio l’età di Carlotta Masala e il suo stato di salute – buono - prima della tragedia hanno convinto il magistrato di turno a ordinare un’autopsia completa. La ragazza era tornata a casa lunedì sera, accompagnata da un amico, poi sarebbe stata sentita parlare – forse al telefono – con qualcuno nel cuore della notte. La mattina il padre l’ha trovata senza vita nel divano.

L’ispezione

L’infarto miocardico era stata la prima ipotesi del medico del 118 intervenuto per accertare il decesso, ma dopo varie ore lo stesso sanitario ha inviato ai carabinieri la richiesta di accertamenti. In un primo momento i militari non avrebbero escluso l’ipotesi del gesto volontario, ma l’ispezione nell’abitazione e poi l’esame necroscopico non hanno dato riscontri. In casa non c’erano medicinali né altre sostanze che potessero ucciderla. Tra le ipotesi attualmente in campo, dunque, restano quella del malore, oppure quella più remota di una intossicazione. Per questa ragione con l’autopsia e l’esame istologico, sarà anche effettuato quello tossicologico: la Procura vuole capire se la giovane abbia involontariamente mangiato qualcosa di tossico.