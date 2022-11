Morte di Brigitte, si riapre il caso 

Giochi riaperti sul caso di Brigitte Pazdernik. Il prossimo 2 febbraio in Cassazione potrebbe segnare l’ennesimo colpo di scena nella vicenda giudiziaria ma soprattutto una svolta per Giovanni Perria, il marito 81enne della donna annegata nella costa dell’Oristanese, condannato in primo grado a 24 anni per omicidio volontario e in Appello a 8 anni per induzione al suicidio. Ed è proprio dal verdetto della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari, che a novembre 2021 ha ribaltato pena e capo di imputazione, che si riparte. Quella sentenza è stata impugnata sia dalla difesa che dalla procura generale.

La difesa

L’avvocato difensore Antonello Spada ha da sempre sostenuto l'innocenza di Perria, ricordando che già l’autopsia aveva accertato la morte per annegamento della settantanovenne di origine tedesca. E ha insistito sull’ipotesi del suicidio ricordando che la stessa Brigitte aveva confidato alla migliore amica l’intenzione di farla finita. Una tesi poi accolta dai giudici della Corte d’Assise d’Appello di Cagliari secondo cui Brigitte sarebbe entrata in acqua da sola ma sarebbe stato il marito a portarla al mare quella sera di vento e pioggia del 10 ottobre 2018, dopo un’accesa discussione nella casa di Narbolia. Ma non l’avrebbe uccisa, da qui la modifica del capo di imputazione. Secondo l’avvocato Spada però questo cambiamento in qualche modo ha leso il diritto di difesa perché se si fosse partiti con l’accusa di istigazione al suicidio la linea difensiva sarebbe stata differente, si sarebbe potuto pensare a un patteggiamento allargato o a un rito abbreviato. Ed ecco perché il legale, che punta ad arrivare all’assoluzione piena, ha presentato ricorso in Cassazione.

La Procura generale

Il procuratore generale Michele Incani invece insiste sulla responsabilità di Giovanni Perria perché, come aveva sostenuto in Aula «anche l’abbandono in mare è un omicidio». Secondo l’accusa, il marito è un uomo autoritario che aveva grande ascendente sulla moglie tanto da riuscire a convincerla ad entrare in acqua e a lasciarsi morire in mare. Alla base di tutto ci sarebbe stato un rapporto consumato dalla gelosia dell’uomo per un tradimento della moglie (con il fratello) risalente a 40 anni prima. Un’ossessione esplosa proprio nella notte tra il 10 e l’11 ottobre 2018 quando Perria denunciò la scomparsa della moglie (sostenendo che si fosse allontanata da sola), ritrovata alcuni giorni dopo senza vita nel mare di Su Pallosu.