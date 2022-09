Mortalità, il quadro nero dell’Isola 

Il divario diventa ancora più ampio se il confronto è con i dati del quinquennio che va dal 2015 al 2019. Quando da questa parte del mondo pochi sapevano dove si trovi Wuhan e il vaccino era roba (accettata di buon grado) per anziani e bambini, la Sardegna piangeva una media di 1.444 morti ogni mese. A conti fatti, 276 in meno rispetto a quella dell'anno in corso.

Nell'Isola nel 2022 ogni mese muoiono quasi trecento sardi in più rispetto agli anni del periodo pre-pandemia. E i decessi sono superiori, di molto, anche rispetto a quelli del biennio 2020-2021, quando il virus imperversava, l’Italia si blindava e dai reparti Covid ogni giorno arrivavano bollettini in doppia cifra alla voce “morti” legati al contagio. Le cause del fenomeno? Molteplici, secondo gli esperti. Accanto al fisiologico invecchiamento della popolazione, però, ne spicca una, preoccupante: diagnosi e cure negate da una sistema sanitario ancora pesantemente traumatizzato dall’epidemia.

I numeri

Il quadro nero della Sardegna è composto dalle tabelle dell'Istat sulla mortalità nel Paese, pubblicato nei giorni scorsi e aggiornato fino a luglio. Nei primi sette mesi dell'anno i decessi registrati negli uffici anagrafe dei comuni dell'Isola sono stati 12.040, una media di 1.720 al mese. Nello stesso periodo dell’anno scorso (da gennaio a luglio) il dato si era fermato a 10.973, quindi 1567 per ogni foglio di calendario staccato. L'indicatore scende ancora se si guarda ai medesimi mesi del 2020: 10.493 morti, con una media di 1.499 ogni trenta giorni.

Il divario diventa ancora più ampio se il confronto è con i dati del quinquennio che va dal 2015 al 2019. Quando da questa parte del mondo pochi sapevano dove si trovi Wuhan e il vaccino era roba (accettata di buon grado) per anziani e bambini, la Sardegna piangeva una media di 1.444 morti ogni mese. A conti fatti, 276 in meno rispetto a quella dell'anno in corso.

Controtendenza

Se riportati in un grafico, tutti i dati dell'Isola si trasformerebbero in una curva che punta decisa verso l'alto. In controtendenza rispetto all'andamento delle statistiche nazionali. «Nei primi 6 mesi del 2022», spiegano dall'Istat, analizzando il quadro fino a giugno, in Italia «si registrano 357mila decessi, ossia 21mila in meno rispetto al 2020 e 16 mila in meno dello scorso anno ma ancora il 6% in più rispetto alla media 2015-19». Le tabelle sarde parlano invece di incremento generalizzato rispetto a tutti i periodi precedenti. Un mese a caso, per capire: a gennaio 2022 i sardi morti sono stati ben 2.044, il numero più alto degli ultimi sette anni. Il 2021 era iniziato con 1.958 decessi, il 2020 con 1.683, mentre la media di gennaio del quinquennio fino al 2019 era stata di 1.734.

Le cause

«L'incremento c'è, ed è evidente. Per analizzare i numeri è necessario considerare prima di tutto le ragioni anagrafiche: più la popolazione invecchia, maggiore sarà il tasso di mortalità». La premessa è di Luigi Minerba, docente di Statistica medica dell'Università di Cagliari. Ma c'è dell'altro: «In questa fase sono da considerare altri fattori, legati alla pandemia: l’impatto del virus sugli ospedali ha comportato una importante riduzione della diagnosi precoce delle patologie e dell'interventistica». Insomma: i sardi vengono curati di meno. Si ammalano, a tutte le età, e il decorso porta all'esito più infausto. Più di prima.

Le cure negate

E se dai freddi numeri si passa alle storie di tutti i giorni, sembra facile trovare conferma alla tesi. In tutte le aziende sanitarie della Sardegna è impossibile prenotare una colonscopia. Non è una problema di liste d'attesa, perché la liste d'attesa non esistono. Meglio: per tutto l'anno in corso non ci sono posti. E per il prossimo, dicono dal Cup, al momento le agende sono chiuse. Che significa: la visita non può essere fissata perché le disponibilità di reparti e ambulatori non sono ancora state calendarizzate. «Richiami nei prossimi giorni», avverte l'operatore, «non dipende da noi». Come non è una loro decisione il blocco delle prenotazioni in Otorino. O il rinvio dell'inizio della chemioterapia al Policlinico di Monserrato per una ultraottantenne cagliaritana. Non ci sono anestesisti, le è stato detto, non si può installare il catetere. Disagi quotidiani, che si aggiungono alle chiusure dei reparti e alle difficoltà di gestione della medicina territoriale.

Il caldo

L’Istat ha osservato anche una notevole crescita dei decessi nel mese di luglio. Un fenomeno che «potrebbe essere in buona parte dovuto all’eccezionale e persistente ondata di caldo che sta caratterizzando l’estate nel nostro Paese». In Sardegna in quel mese si stimano 1.795 morti. Circa 250 in meno rispetto a gennaio. Quando le temperature non erano certo roventi.

