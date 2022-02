Morta strangolata in casa, è giallo 

I carabinieri sono convinti che si sia trattato di un gesto volontario, ma il pubblico ministero Alessandro Pili ha disposto ugualmente l’autopsia perché, se anche si fosse trattato di un suicidio, ci sono ancora troppi interrogativi aperti. Sarà dunque l’esame del consulente Roberto Demontis, responsabile del Dipartimento di Medicina Legale del Policlinico universitario di Monserrato, a far luce sulla morte di una 36enne di Sestu, trovata senza vita nella sua abitazione di via Donizetti.

L’intervento

L’allarme è scattato ieri mattina, quando nell’abitazione davanti all’ex asilo comunale sono arrivati i soccorritori del 118, allertati da una parente. La ragazza era riversa in terra senza vita, in un lago si sangue. Constatato il decesso, gli uomini del pronto soccorso hanno avvisato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti in forze sia i carabinieri che gli agenti della polizia, mentre il sostituto procuratore Alessandro Pili ha chiamato il medico legale Demontis perché effettuasse la perizia necroscopica. Oltre ai militari della stazione cittadina guidata dal luogotenente Riccardo Pirali, in via Donizetti sono arrivati anche gli specialisti del Nucleo operativo coordinato dal capitano Giovanni Russo e, quasi in contemporanea, è arrivato anche il comandante provinciale dell’Arma, Cesario Totaro.

L’esame necroscopico

La squadra di specialisti della Medicina Legale dell’Università ha immediatamente accertato che la ragazza è morta per soffocamento: attorno al collo avrebbe avuto una fascetta da elettricista che le ha bloccato la respirazione. La profonda ferita alla testa, poi, sarebbe legata alla caduta: perdendo i sensi avrebbe sbattuto contro uno spigolo, provocandosi una profonda ferita. Già a metà mattina, dunque, per i carabinieri il caso appariva da archiviare come gesto volontario, anche perché – c’è da chiarirlo – la casa è stata trovata chiusa e non risultano esserci segni di effrazione. Ma proprio il metodo utilizzato per togliersi la vita sembra aver lasciato qualche dubbio negli inquirenti, tanto che il magistrato di turno ha deciso di incaricare comunque il medico legale ad effettuare l’autopsia che sarà effettuata già nelle prossime ore. Solo dopo l’esame autoptico il pubblico ministero Pili deciderà se archiviare il fascicolo. Nel frattempo i carabinieri hanno raccolto testimonianze ed effettuato i rilievi: entrambi confermerebbero il gesto volontario.