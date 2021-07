Morta dopo il vaccino? La denuncia 

Vogliono vederci chiaro i fratelli di Giannetta Garau, la scrittrice di Santa Giusta, morta il 23 luglio scorso dopo un mese di sofferenze, iniziate all’indomani della somministrazione della prima dose di vaccino. <Non vogliamo trarre conclusioni affrettate – dicono Marisa e Salvatore, distrutti dal dolore e dalla rabbia – le valutazioni le lasciamo al magistrato>. Giannetta Garau aveva 59 anni. Diabetica e affetta da una grave artrite reumatoide, è stata considerata uno di quei tanti soggetti fragili per i quali il vaccino è considerato imprescindibile.

Il vaccino

<Il 5 giugno scorso i medici mi hanno costretto a vaccinarla – racconta Marisa Garau, che da sempre si prende cura della sorella – ma io non ero d’accordo. Alla fine, dopo aver chiesto tanti pareri medici legati alle patologie di mia sorella, mi sono fidata>. E da quel giorno è iniziato il suo lento decadimento. <Camminava a fatica, non riusciva più a usare il deambulatore - racconta la sorella - Il 7 luglio avrei dovuto accompagnarla a fare la seconda dose, ma, visto il suo malessere, ho deciso di non farlo. Sono andata da sola, anch’io dovevo fare il vaccino. Ma una volta lì, il medico mi ha fatto cambiare idea. Allora l’ho caricata in auto, a fatica, e le hanno fatto anche la seconda dose. Non l’hanno fatta neppure a scendere dalla macchina, era troppo debole>.

La caduta

Da quel giorno lo stato di Giannetta è iniziato a peggiorare. <La sera ha avuto la febbre. Accusava bruciori alle gambe e biascicava frasi sconnesse, era come incosciente. Ma quello che ci preoccupava di più era il suo stato mentale, non l’avevo mai vista così>. Alle 3 del mattino di sabato 10 luglio Marisa Garau chiama il 118. <I medici mi hanno rassicurata e se ne sono andati. Ma le condizioni di mia sorella peggioravano – continua – Lunedì abbiamo richiamato nuovamente il 118. Non aveva ossigenazione né pressione. L’hanno stabilizzata e se ne sono andati di nuovo. Secondo loro era tutta colpa di una pastiglia di Tavor. Mia sorella era debolissima e mi pregava di aiutarla. Richiamo il 118 e finalmente la ricoverano al San Martino>.

Il ricovero

<Non mangiava, non beveva e respirava male -racconta Marisa Garau, che aveva raggiunto la sorella in serata – I medici dicevano che aveva un’infezione diffusa, che poi si è rivelata inesistente. L’hanno tenuta così per 9 giorni, in attesa di analisi e valutazioni. Io continuavo a ripetere che questa sua confusione mentale era innaturale e non aveva nulla a che fare con la sua patologia. Ma non mi davano retta. L’ultimo giorno le hanno fatto la Tac che ha mostrato un leggero versamento pleurico>. Poi l’hanno dimessa.

Dimessa e trasferita

Era il 21 luglio. «L’hanno dimessa senza rendersi conto che ormai era arrivata ad un punto di non ritorno. Alle 6 di sera l’ambulanza l’ha scaricata a casa: era completamente incosciente, con la bava alla bocca>. A quel punto la famiglia ha richiamato il 118. La donna è stata subito caricata in elicottero e portata all’ospedale di San Gavino. <Quando è arrivata i medici, esterrefatti, mi hanno detto che aveva un blocco renale e una brutta broncopolmonite: era in stato pre-agonizzante>. Dopo 24 ore è morta.

La denuncia

<Abbiamo deciso di fare denuncia perché vogliamo capire cosa è successo. Vogliamo sapere quanto abbia inciso il vaccino e quanto ci sia stata negligenza da parte dei medici che l’avevano in carico. Spero che il magistrato faccia luce su questa storia. Mia sorella ultimamente stava bene, era molto lucida e serena>. L’autpsia sul corpo di Giannetta Garau è andata a vanti 6 ore. Ora il magistrato dovrà valutare i risultati dell’esame e il contenuto di tutte le cartelle cliniche sequestrate al San Martino. la famiglia Garau è rappresentata dall’avvocato Danilo Marras.

La Assl

«Durante il ricovero sono stati effettuati tutti gli accertamenti e le terapie necessarie. Al momento delle dimissioni le sue condizioni erano stabili» replicano i medici. I vertici della Assl, ribadiscono che «in questo momento non c’è alcun elemento che attesti una correlazione tra decesso e somministrazione del vaccino».

