Morta dopo il parto, una condanna 

Solo nei confronti di Paola Curridori era stata formulata l’accusa di omicidio colposo. Era stata lei, secondo la Procura, a scegliere le modalità del parto con induzione farmacologica del travaglio. Una manovra che, per l’accusa, avrebbe provocato l’emorragia che poi avrebbe causato il decesso della donna. L'intervento chirurgico, iniziato 2 ore dopo i primi segni dello shock emorragico, non sarebbe stato tempestivo per scongiurare la tragedia. Il primario Santeufemia era rientrato dalle ferie nel cuore della notte per affiancare i colleghi nel disperato tentativo di salvare la vita a Stefania Corrias.

La sentenza è arrivata ieri mattina, dopo un processo durato oltre tre anni nel quale accusa e difese si sono dati battaglia con perizie tecniche molto complesse su quanto accaduto la mattina del 4 gennaio 2015. La morte di Stefania Corrias aveva suscitato tanto dolore e commozione. Al termine dell’inchiesta avviata dalla Procura, il pubblico ministero Gilberto Ganassi aveva ottenuto il rinvio a giudizio: quello della ginecologa Paola Curridori (difesa dagli avvocati Rita Dedola e Francesco Marongiu), del primario del reparto Giuseppe Santeufemia (assistito dal legale Claudio Vivarelli) e del direttore sanitario Sandro Caria, difeso dall’avvocato Gianfranco Trullu. Il primario Santeufemia aveva optato per un processo in abbreviato e, dopo la condanna in primo grado per omessa denuncia, è stato definitivamente assolto in appello. A dibattimento, invece, erano andati Curridori e Caria. La prima è stata ritenuta responsabile di una errata manovra che avrebbe provocato la rottura dell’utero, mentre il secondo è stato assolto ieri dalla giudice Stefania Selis.

Era stata stroncata da un arresto cardiaco causato con ogni probabilità da uno shock emorragico nell’ospedale Sirai di Carbonia, dov’era stata ricoverata per partorire. Ieri, per la morte di Stefania Corrias, 40enne originaria di Bacu Abis ma residente a Villamassargia, il Tribunale di Cagliari ha condannato per omicidio colposo la ginecologa Paola Curridori. Assolto, invece, per non aver commesso il fatto, il direttore sanitario Sandro Caria che era stato accusato di omessa denuncia.

La sentenza

La vicenda

La decisione

Ieri mattina, la giudice Selis aveva rinviato l’udienza per le repliche del pm. Alla fine non ci sono state e ha deciso di leggere subito la sentenza che condanna la sola ginecologa a un anno e sei mesi (pena sospesa), assolvendo il direttore sanitario. Il Tribunale ha disposto anche una provvisionale complessiva di quasi 300 mila euro alle sette parti offese costituite: il marito, che rappresenta anche il figlio, i genitori e i fratelli della donna. Le parti civili erano assistite dagli avvocati Massimiliano Ravenna, Carlo Demurtas, Laura Pirarba e Annarella Gioi. Una volta lette le motivazioni della sentenza, gli avvocati Dedola e Marongiu presenteranno il ricorso in appello per conto della ginecologa.

