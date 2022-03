Moro, bronzo ed emozioni 

«Sapevo di stare bene, anche se non si può mai essere sicuri del tutto in uno scenario di altissimo livello come quello dei campionati italiani», racconta Moro. «Le sensazioni erano buone ed ero consapevole di poter dire la mia». Il percorso di avvicinamento non è stato facile ma il velocista nuorese non ha deposto le armi. «Il 23 gennaio avrei dovuto gareggiare ad Ancona ma due giorni prima ho scoperto di aver contratto il Covid», aggiunge. «Sono dovuto stare fermo per 12 giorni e questo mi ha fatto perdere tempo prezioso. Una volta che sono tornato in pista, abbiamo svolto una prima settimana di allenamenti che mi hanno permesso di ripartire senza strafare, per poi incrementare gradualmente».

La grinta non gli è mai mancata così come il talento per distinguersi su palcoscenici prestigiosi. Antonio Moro si gode il suo splendido bronzo, conquistato domenica scorsa sui 60 ai campionati italiani assoluti indoor di Ancona. Il tempio degli sprinter ha consacrato quest’anno l’alfiere della Delogu Nuoro, seguito da Gianni Puggioni, che lì aveva siglato il primato regionale assoluto con 6”67 il 9 gennaio e che, anche in occasione dei campionati italiani, gli ha sorriso. Un risultato di prestigio che dà morale in vista delle gare all’aperto.

Le sensazioni

«Sapevo di stare bene, anche se non si può mai essere sicuri del tutto in uno scenario di altissimo livello come quello dei campionati italiani», racconta Moro. «Le sensazioni erano buone ed ero consapevole di poter dire la mia». Il percorso di avvicinamento non è stato facile ma il velocista nuorese non ha deposto le armi. «Il 23 gennaio avrei dovuto gareggiare ad Ancona ma due giorni prima ho scoperto di aver contratto il Covid», aggiunge. «Sono dovuto stare fermo per 12 giorni e questo mi ha fatto perdere tempo prezioso. Una volta che sono tornato in pista, abbiamo svolto una prima settimana di allenamenti che mi hanno permesso di ripartire senza strafare, per poi incrementare gradualmente».

I complimenti di Jacobs

Sguardo fiero, poche parole ma pronunciate con cognizione di causa: Moro si è trovato accanto al campione olimpico dei 100 Marcell Jacobs senza alcun timore, pronto a dare il meglio di sé dimostrando un potenziale importante emerso sin dalle categorie giovanili. «Già l’anno scorso mi sono trovato nella corsia accanto a quella di Jacobs», prosegue, «sia sui 60 che sui 100. Questa era la terza volta, quella più felice dato che ho conquistato la mia prima medaglia ai Tricolori Assoluti che cercavo da tempo».

Il futuro

Una gara maiuscola la sua che non ha lasciato indifferente il titanico Jacobs. «Al termine della finale Marcell si è avvicinato per complimentarsi, stringendo la mano a ognuno dei suoi avversari. È un ragazzo molto umile, abbiamo parlato più di una volta, si è sempre mostrato disponibile e gareggiare al suo fianco non può che essere un grandissimo stimolo per me». Archiviato il capitolo indoor, Moro è pronto per le manifestazioni outdoor: gli obiettivi sono tanti, le sfide ambiziose e la preparazione da affrontare dovrà essere curata nei dettagli per superare i propri limiti. «Ora ricominciano le lezioni all’Università, oltre agli allenamenti ci sono anche gli esami da preparare», conclude. «Proseguiamo con umiltà, nell’atletica fare proclami serve a ben poco: sarà la pista a mostrare il frutto del lavoro svolto».

