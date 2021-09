Moria di pesci tra la laguna e Giorgino 

Un tappeto di muggini, orate e spigole morte. Pesci che stanno cominciando a decomporsi anche a causa delle alte temperature di questi giorni. Doppia moria denunciata dai pescatori della zona: «La prima si è verificata all’interno della laguna di Santa Gilla, ce n’è ancora traccia, basta vedere la quantità di pesci senza vita depositata ai margini dello stagno. La seconda prosegue Gianni Loddo, presidente della cooperativa “Su Castiau” – si è verificata alla foce del canale di scarico delle acque bianche a ridosso del pontile dell’ex Rumianca».

Nessun allarme inquinamento, secondo l’esperto pescatore di Capoterra, semmai, a suo avviso, è il risultato della «pessima gestione del sistema idraulico tra laguna e il mare di Giorgino». E alla fine l’esito è «un disastro per l’ambiente».

Nella laguna

Gianni Loddo ha segnalato innanzitutto i problemi che si sono registrati nella laguna. «È strettamente legata con i vasconi della salina Conti Vecchi. Probabilmente in questi giorni l’idrovora non è stata messa in funzione e quindi è mancata l’ossigenazione dell’acqua delle lagune. tuto è andato distrutto: arselle, muggini, orate e spigole, anche di tre e quattro chili, che stavano per deporre le uova. E quindi le conseguenze le pagheremo anche nei mesi a seguire».

Nel pontile

Un letto di pesci morti anche nei pressi del pontile dell’ex Rumianca, ben visibile dalla strada statale Sulcitana. In questo caso, secondo il presidente della cooperativa di pescatori Gianni Loddo, il problema è un altro. «Il Casic, titolare del canale di scolo delle acque bianche del depuratore, non ha provveduto a liberare il corso d’acqua dalla sabbia. per questo motivo i pesci sono rimasti intrappolati e sono morti. Sarebbe bastato un pronto intervento con i mezzi idonei per evitare il disastro ambientale e la puzza che ammorba l’aria».

La bonifica

Sul campo resta il problema della bonifica, sia nella laguna sia nel mare di Giorgino. Posto che gli uccelli stanno provvedendo a mangiar ei pesci morti, «quelli in putrefazione conclude Loddo – continuano a produrre un odore acre e nessuno è ancora intervenuto per raccoglierli e smaltirli correttamente».

