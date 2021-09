Morì una famiglia: condannata 

Non riuscirono a salvarsi perché la porta che dal seminterrato in cui vivevano portava al piano superiore era chiusa dall’interno: così nella tragica notte del 18 novembre 2013, durante l’esondazione del rio San Giovanni e del rio Bucchitoltu nelle campagne di Arzachena, morì un’intera famiglia di origine brasiliana. Per la morte di Isael Passoni, 42 anni, della moglie Maria Cleide, e dei figli Weriston, 20 anni, e Laine Kellen, 16 anni, la giudice del Tribunale di Tempio Camilla Tesi ha condannato la proprietaria dell’appartamento che aveva concesso l’uso della taverna in cambio di lavori nel giardino. La pena per Nicolina Poggianti, 74 anni, imprenditrice di Biella, è di due anni con la sospensione condizionale della pena.

Il processo

La morte della famiglia brasiliana, insieme a quella delle vittime olbiesi, è stata già al centro del processo sul mancato allarme che in primo grado si era concluso con l’assoluzione degli ex sindaci di Olbia e Arzachena e degli altri imputati. In questa tranche, l’oggetto del procedimento era l’abitabilità del locale nel quale viveva la famiglia Passoni. Il Pm Giancarlo Vargiu contestava alla donna di aver messi a disposizione delle vittime un seminterrato privo del certificato di abitabilità. Il locale, secondo il consulente della difesa, l'architetto Emiliano Bonapace, con le leggi attuali sarebbe abitabile. Una tesi, quella della difesa, rappresentata dall’avvocato Egidio Caredda, che però non pare aver convinto la giudice.

La famiglia

Le parti civili non erano presenti al processo ma i familiari procederanno in sede civile, con l’assistenza di una società specializzata in materia di risarcimento danni e del legale fiduciario Maurizio Colotto del foro di Reggio Emilia, che li ha assistiti lungo tutto il complesso iter giudiziario. Si tratta del secondo processo concluso con una condanna per le vittime di Cleopatra in Gallura dopo uno dei procedimenti per il crollo di Monte Pino.

