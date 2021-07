Morì di Covid: «Quattro a giudizio» 

Un altro filone della maxi indagine sull’emergenza pandemica (2020) a Sassari arriva dal gup. Il pm Paolo Piras ha chiesto il rinvio a giudizio di quattro persone per il decesso del chirurgo sassarese Marco Spissu. I fatti risalgono al marzo 2020. Lo specialista, 72 anni, già in pensione, rispose alla chiamata del Policlinico (struttura per la quale aveva lavorato a lungo) ed effettuò un intervento chirurgico su un paziente che risultò successivamente positivo al test del Covid 19. Spissu, contagiato, venne ricoverato per le infezioni causate dal virus e il 15 aprile del 2020 cessò di vivere. Il pm Paolo Piras (titolare di tutti i fascicoli sui decessi causati dal Covid) ha chiesto il rinvio a giudizio sulla base delle indagini condotte dai Carabinieri del Nas e dagli ispettori del lavoro della Assl (Spresal).

No al tampone

Le contestazioni sono a carico di Fiorenzo Delogu, chiamato in causa, per il solo reato di omicidio colposo, in veste di coordinatore dell’Unità di crisi. Delogu, difeso dagli avvocati Giovanni Sechi e Silvio Piras, secondo il pm avrebbe risposto con un diniego alla richiesta di tampone Covid per Spissu. Sono accusati di omicidio colposo e di epidemia colposa, il manager Gianni Paolo Argenti, il direttore sanitario del Policlinico Angelo Pietro Melis e Angelo Capriotti, responsabile del servizio di prevenzione della clinica.

Il manager

Ad Argenti viene contestato di non avere adottato una serie di misure a tutela dei lavoratori del Policlinico (adeguamento del Documento di valutazione del rischio, dispositivi individuali di protezione). Melis e Capriotti vengono chiamati in causa per il presunto mancato aggiornamento del personale e la mancata corretta valutazione dei fattori di rischio. I tre dirigenti sono assistititi dal penalista Agostinangelo Marras. Le difese attendono l’udienza (26 novembre prossimo, gup Giuseppe Grotteria) per dimostrare l’assoluta estraneità alle accuse del pm delle quattro persone indagate.

