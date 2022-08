Morelli: «Sapete, la vita è scomoda» 

Giampaolo Morelli 48 anni, è uno che non si ferma mai. Dalla tv, al cinema, dalla regia, alla scrittura, la sua vita è un treno in corsa verso mete sempre più avventurose ed entusiasmanti. Adesso a riempire le sue giornate è il teatro. L’attore napoletano è in scena con “Scomode verità e tre storie vere”, un monologo irriverente, ironico e originale sulle debolezze umane. Una sorta di compendio di tutti i tic, le manie, gli slanci e le ossessioni della vita quotidiana. A dividere il palco con lui Sergio Colicchio alle tastiere. In Sardegna sarà mercoledì 10 agosto alle 21 all'Anfiteatro Comunale di San Gavino Monreale e giovedì 11 alla stessa ora a Lo Quarter di Alghero. E davvero vale la pena andare a vederlo questo attore diventato famoso con L’Ispettore Coliandro e che da qualche tempo ha deciso anche di passare alla regia. Una persona garbata e gentile e basta parlare con lui per rendersi conto di quanto ami il suo lavoro e il pubblico.

Mi dice come è nata l’idea di questo spettacolo?

«È nata dalla voglia di raccontare le scomode verità, i luoghi comuni che ci riguardano. Perché spesso le cose non finiscono bene, ma dobbiamo sopportarle, fanno parte della quotidianità. Nessuno è esente da difficoltà, sta poi tutto nell’affrontarle».

Le tre storie vere quali sono?

«È la parte più corposa dello spettacolo. Nascono dalla necessità di farmi conoscere e di sentirmi più vicino alla gente. Di fare conoscere di più chi si vede solo in tv o al cinema, o a teatro. Racconto le mie storie, l’adolescenza, il periodo più recente. Ci sono storie ironiche ma anche con l’aspetto della sofferenza».

È vero che ha iniziato facendo il prestigiatore?

«Sì, ero un ragazzino e facevo la scuola di magia nel Club Magico italiano. Poi ho abbandonato anche se qualcosa mi porto dietro. Tempo fa ho fatto un reading in cui parlavo di un giovane prestigiatore e ho fatto qualche gioco di magia. Poi ho fatto anche cabaret e a un certo punto per inseguire il mio sogno mi sono trasferito da Napoli a Roma».

Se avesse la bacchetta magica cosa cambierebbe?

«La più grande delusione è la politica. Più vai avanti con gli anni più ti accorgi che non c’è niente. Cambierei proprio tutti i politici, la testa e l’atteggiamento».

La popolarità poi è arrivata con l’ispettore Coliandro.

«Era nato tutto un po’ per caso. Stavo facendo un videoclip con i Manetti nel 2003 e all’epoca loro avevano tra le mani la sceneggiatura della prima puntata di questo Ispettore Coliandro. E così pensarono di affidarlo a me. Da lì è partito tutto e sarò sempre eternamente riconoscente. Rimasi folgorato. Era un personaggio scomodo, particolare».

Dove si trova più a suo agio a cinema o a teatro?

«Mi piace tutto. Ma se c’è chi dice che la cosa più bella è sentire l’odore del palcoscenico a teatro, io sento l’odore del set . La squadra che si muove tutta assieme, i movimenti dei carrelli».

Il suo ultimo lavoro è “Falla girare”.

«Sì, è un action comedy che uscirà prima di Natale. In pratica racconta un periodo in cui la marijuana non esiste più a causa di un virus, creato forse dalla destra e questa banda scova l’ultima pianta conservata in Vaticano. Tra gli altri, con me ci sarà anche Michele Placido. Un film molto divertente».

