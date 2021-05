Monumenti in balìa dei vandali 

La proposta è recente: inserire il nuraghe Diana nel patrimonio dell’Unesco. Ma per ora il gioiello di Is Mortorius e la vicina batteria militare Carlo Faldi sono solo patrimonio dei vandali. Le incursioni sono continue in quelli che sono considerati i siti più importanti del territorio che purtroppo restano abbandonati e senza una servizio di guardiania che possa proteggerli dai continui attacchi.

La triste realtà

Come riferito in Consiglio comunale, il nuraghe Diana è stato scelto dal comitato scientifico regionale come uno tra i 30 monumenti nuragici che la Regione ha candidato all’Unesco per il suo riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità. Giunta e sindaco si sono impegnati per la sua valorizzazione e per arrivare a raggiungere gli standard per ottenere questo importante riconoscimento. Ma nell’attesa la triste realtà è un’altra. Nei giorni scorsi è stato buttato giù il grande faro che si trovava nella sommità del nuraghe, mentre nella batteria Faldi i fortini, che erano stati chiusi con i lucchetti proprio per evitare le incursioni, sono di nuovo accessibili a tutti. Nonostante si cerchino di adottare stratagemmi, la guerra contro i vandali continua a sembrare impari. Ovunque c’è solo devastazione: in precedenza sono stati distrutti il fabbricato di servizio appena ristrutturato, gli infissi e il materiale contenuto all’interno, poi divelte e danneggiato le porte di accesso e le prese d’aria dei cunicoli militari, così come le strutture della stazione telemetrica.

Le incursioni

Sempre nel nuraghe, qualche tempo fa, era stata divelta la recinzione e i balordi si erano aperti un varco. Una volta all’interno, avevano aperto gli uffici e i container dove erano custoditi i reperti di scavo. In seguito era stato effettuato un sopralluogo da dove era emerso che comunque non era stato portato via materiale importante ed era stata riparata anche la rete danneggiata.

Gli interventi

«Purtroppo la mancata gestione dei siti, abbandonati, porta anche al verificarsi di atti vandalici», spiega l’archeologa Patrizia Zuncheddu che aveva portato avanti la campagna di scavi al Diana. «Ritengo che si debba intervenire con azioni che vedano coinvolti in primis i cittadini. Soprattutto i ragazzi, e quindi le scuole, potrebbero essere fondamentali per il controllo e la tutela, avviando programmi di risanamento e di sviluppo, ma anche in occasioni di sviluppo culturale e di rivitalizzazione del territorio». Il Nuraghe così come la batteria Faldi, prosegue Zuncheddu, «costituiscono due veri gioielli di architettura che meritano progetti di tutela e di gestione».

Il futuro

La campagna di scavo aveva preso il via proprio sotto l’amministrazione di Graziano Milia nel 2000 con l’assessora Ida Farci. I lavori vennero diretti dalla Soprintendenza ai beni archeologici, dal professor Enrico Atzeni dell’Università di Cagliari e dalla archeologa Patrizia Zuncheddu. Gli scavi sono fermi però dal 2007. A parte le aperture in occasione di Monumenti Aperti, solo due estati fa grazie a un finanziamento della Fondazione Sardegna, è stato possibile visitare il nuraghe in occasione della manifestazione Incanti. Lo scorso anno sono stati portati avanti interventi di consolidamento e messa in sicurezza di una torre. «I due siti di Is Mortorius hanno una grande valenza turistica», dice il presidente dell’associazione turistica quartese, Roberto Matta. «Abbiamo avuto dei contatti con l’assessora al turismo Rossana Perra e l’intenzione è di renderli fruibili da questa estate».

