Montisci: «Non mi ricandido» 

Il sindaco di Sardara, Roberto Montisci, 63 anni, uomo del Pd, dipendente del Centro per l’impiego, non si ricandiderà alle elezioni di ottobre. Il primo cittadino ha sciolto le riserve, annunciando alla maggioranza di centrosinistra, allargata ad altre forze politiche, l’intenzione di non voler correre per un altro mandato: «Ho deciso di fare un passo di lato: di consiliature ne ho già fatto quattro. Ora basta. Spazio ai giovani. E poi l’avevo promesso ai miei familiari». Stavolta il sindaco uscente non si rimette in gioco per finire il lavoro iniziato cinque anni prima.

Una decisione a sorpresa o altro?

«Cinque anni fa, mi fu chiesto di guidare la lista per porre fine ad una serie di attriti e incomprensioni all’interno del gruppo uscente. Una fiducia dettata dalla mia esperienza acquisita in due legislature di vicesindaco e una di assessore. Dopo 10 anni di pausa, ho voluto fare uno sforzo ulteriore, mettendo in chiaro che sarebbe stato solo fino al 2021. In politica, prima di ogni cosa, bisogna essere coerenti con i propri principi».

Significa che esce dalla scena politica?

«Continuerò ad occuparmi del paese. Se dovesse capitare l’occasione, darò il mio contributo. Si può fare politica in tanti modi, come ho imparato in questi anni».

Cosa lascia in eredità?

«Ho impostato la macchina amministrativa e le progettualità, benefici si vedranno a breve. Di un fatto vado fiero: ho aperto un dialogo costruttivo con le forze politiche in campo. Gi scontri accessi in Consiglio comunale fra maggioranza ed opposizione sono un lontano ricordo. Grazie alla collaborazione di tutti».

Il rischio che l’ultimo suo atto possa essere la chiusura delle terme la preoccupa?

«Sono sereno. Un sindaco deve fare l’interesse della comunità. Avrei potuto soprassedere, lasciando la questione spinosa ai miei successori. E questo non sarebbe stato giusto. Le terme sono il nostro futuro, la nostra risorsa primaria».

Sul pranzo proibito proprio alle terme?

«Sicuramente un danno d’immagine. Del resto lasciamo che se ne occupi la magistratura».

Corre voce che il prossimo sindaco sarà il suo vice, Ercole Melis. È così?

«In politica nulla è mai scontato».

